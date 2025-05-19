Профессор Самарского политеха стал лауреатом престижной международной премии в области науки и технологий

Я нашел ошибку
Главные новости:
Рыбное хозяйство в селе Новый Буян сейчас развивается как объект агротуризма и пользуется популярностью у посетителей, которым интересно знакомство с экзотическим для Самарской области рыбным промыслом.
В Красноярском районе на средства гранта «Агротуризм» появится комплекс из гостевых домиков на экоферме «Форель»
Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пройдёт в 17:00 мск
Песков: телефонный разговор Путина и Трампа пройдёт в 17:00 мск
Выбрать подрядчика для строительства 5-й очереди набережной реки Волги в Самаре планируют осенью 2025 года
Выбрать подрядчика для строительства 5-й очереди набережной в Самаре планируют осенью 2025 года
Программа цифровизации «РКС-Самара» заняла 2 место в номинации «Цифровая трансформация» на V Всероссийской Премии профессионалов ЖКХ в Москве
Программа цифровизации «РКС-Самара» заняла 2 место в номинации «Цифровая трансформация» на V Всероссийской Премии профессионалов ЖКХ в Москве
С 3 мая суда из Самары в Рождествено будут курсировать по обновленному расписанию
С 3 мая суда из Самары в Рождествено будут курсировать по обновленному расписанию
В Самаре отремонтируют 102 дома в Ленинском районе
В Самаре отремонтируют 102 дома в Ленинском районе
В Самарской области водитель на трассе насмерть сбил 73-летнего пешехода
В Самарской области водитель на трассе насмерть сбил 73-летнего пешехода
В Тольятти прошло спортивно-театрализованное шоу четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике
В Тольятти прошло спортивно-театрализованное шоу четырехкратного олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.77
0.46
EUR 90.71
0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Борском полицейские вместе со школьниками присоединились к акции «Сад памяти»
Региональная организация медицинских сестёр отмечает 30-летие
Самарский зоопарк приглашает гостей на "День зоопарка"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Профессор Самарского политеха стал лауреатом престижной международной премии в области науки и технологий

19 мая 2025 13:17
127
Профессор Самарского политеха стал лауреатом престижной международной премии в области науки и технологий

13 мая объявили результаты профессионального отбора для присуждения премии провинции Шэньси (Китай) в области науки и технологий 2024 года. Международная часть премии (International Science and Technology Cooperation Award of Shaanxi Province) вручается ежегодно не более чем двум иностранным специалистам, которые внесли существенный вклад в развитие международного сотрудничества университетов и предприятий провинции Шэньси. В этом году одним из лауреатов стал заведующий кафедрой «Общая и неорганическая химия» Владислав Блатов.

– Я сотрудничаю с китайскими научными группами с 2012 года, – рассказал Блатов. – За это время совместно с коллегами из 12 университетов различных регионов Китая мы опубликовали 30 научных статей, провели четыре школы для молодых ученых. Наиболее тесное сотрудничество установилось с Северо-западным политехническим университетом, который находится в столице провинции Шэньси – городе Сиань. Здесь я работаю приглашенным профессором с 2017 года. Именно этот университет и номинировал меня на международную премию. Эта премия, безусловно, должна послужить дальнейшему укреплению российско-китайского научного сотрудничества, в том числе между нашими вузами.

Кстати, в марте этого года Самарский Политех и Северо-западный политехнический университет заключили соглашение о сотрудничестве и академическом обмене.

– Я буду руководить студентами, аспирантами и постдоками университета, участвовать в совместных научных проектах и конференциях, опубликовывать полученные результаты в высокорейтинговых научных журналах и способствовать развитию теоретического материаловедения в университете, – пояснил Блатов. – Надеюсь, что лучшие китайские студенты и молодые ученые будут участвовать в наших исследованиях здесь, в Самаре, а наши студенты смогут стажироваться в Китае.

Фото пресс-службы Самарского политеха.

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль
19 мая 2025  11:59
В Самарской области в 2025 году снова отменили Грушинский фестиваль
311
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
18 мая 2025  13:58
Более 100 тысяч человек посетили «Ночь музеев» в Самаре
509
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени
18 мая 2025  10:28
Вячеслав Федорищев обратился к самарцам по случаю Дня Самарского знамени
468
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
17 мая 2025  13:47
На улице Георгия Димитрова в Самаре временно изменится схема движения транспорта
834
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
17 мая 2025  13:36
Развлекательная программа будет на матче «Крылья Советов» – «Спартак»
652
Весь список