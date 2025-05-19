Профессор Самарского политеха стал лауреатом престижной международной премии в области науки и технологий

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13 мая объявили результаты профессионального отбора для присуждения премии провинции Шэньси (Китай) в области науки и технологий 2024 года. Международная часть премии (International Science and Technology Cooperation Award of Shaanxi Province) вручается ежегодно не более чем двум иностранным специалистам, которые внесли существенный вклад в развитие международного сотрудничества университетов и предприятий провинции Шэньси. В этом году одним из лауреатов стал заведующий кафедрой «Общая и неорганическая химия» Владислав Блатов.

– Я сотрудничаю с китайскими научными группами с 2012 года, – рассказал Блатов. – За это время совместно с коллегами из 12 университетов различных регионов Китая мы опубликовали 30 научных статей, провели четыре школы для молодых ученых. Наиболее тесное сотрудничество установилось с Северо-западным политехническим университетом, который находится в столице провинции Шэньси – городе Сиань. Здесь я работаю приглашенным профессором с 2017 года. Именно этот университет и номинировал меня на международную премию. Эта премия, безусловно, должна послужить дальнейшему укреплению российско-китайского научного сотрудничества, в том числе между нашими вузами.

Кстати, в марте этого года Самарский Политех и Северо-западный политехнический университет заключили соглашение о сотрудничестве и академическом обмене.

– Я буду руководить студентами, аспирантами и постдоками университета, участвовать в совместных научных проектах и конференциях, опубликовывать полученные результаты в высокорейтинговых научных журналах и способствовать развитию теоретического материаловедения в университете, – пояснил Блатов. – Надеюсь, что лучшие китайские студенты и молодые ученые будут участвовать в наших исследованиях здесь, в Самаре, а наши студенты смогут стажироваться в Китае.

Фото пресс-службы Самарского политеха.