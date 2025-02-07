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Профессию ученого считают привлекательной 61% россиян

7 февраля 2025 11:25
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Профессию ученого считают привлекательной 61% россиян.

Среди молодежи и россиян среднего возраста доля считающих работу в науке привлекательной превышает 60%, а 55% родителей видят будушее своих детей в науке

Профессию ученого считают привлекательной 61% россиян. Таковы итоги всероссийского опроса, проведенного телеканалом «Наука» по итогам 2024 года. Доля россиян, считающих, что заниматься наукой в России привлекательно, выросла по сравнению с предыдущими волнами исследования, проводимого ежегодно (55% в декабре 2023, 60% в декабре 2022 и 52% в декабре 2021 года).

На основании разницы положительных и отрицательных ответов рассчитывается индекс привлекательности работы в науке, показывающий, как россияне относятся к профессии учёного (индекс может принимать значение от 1 до -1: чем выше показатель индекса, тем отношение позитивней, чем ниже, тем негативней). По итогам 2024 года он продолжил расти и составил 0,47 по сравнению с 0,41 в декабре 2023 года, 0,28 в 2022 и 0,15 по итогам 2021 года. На рост индекса повлиял рост числа положительных ответов за счет снижения доли затруднившихся ответить на данный вопрос.

Как и в предыдущем году, наиболее позитивные установки относительно работы в науке у молодежи и россиян среднего возраста (доля позитивных ответов в возрастах 18—45 лет превышает 60%).

Число россиян, считающих профессию ученого привлекательной сопоставимо с числом родителей, которые хотели бы, чтобы их дети работали в научной сфере. Так, 55% мам и пап детей до 18 лет потенциально видят будущее своих детей в науке (54% в декабре 2023). После всплеска в 2021-2022 гг (в 2022 доля позитивных ответов составила 68%, в 2021 – 65%), показатель вернулся к уровню 2020 года (57%). Число тех, кто точно не хотел бы, чтобы дети работали в научной сфере, год от года продолжает снижаться – в декабре 2024 так ответили 12% родителей, по сравнению с 17% в декабре 2023, 23% в 2022, 24% в 2021, 29% в 2020 году. Треть родителей затруднились ответить на этот вопрос.

Главной причиной, почему работа в науке не кажется привлекательной, чаще всего называли, как и в предыдущие годы, низкие зарплаты, – такое мнение выразили 7% участников исследования. Респонденты говорили о маленьких окладах ученых, несправедливом уровне оплаты, бедности. Остальные ответы называло незначительное число опрошенных: 2% россиян говорили о том, что работа ученых не ценится, быть учёным не престижно, столько же тех, кто считает, что наука находится в упадке, нет внимания со стороны государства, недостаточно поддержки науки и ученых.

Среди иных причин, упомянутых незначительным числом респондентов – мнения об отсутствии у ученых перспектив, возможностей развития, а также недостатке финансирования науки, слабой материальной базе, нехватке необходимых ресурсов, технологий, трудностях в построении карьеры ученого.

Исследование проведено Институтом современных медиа (MOMRI - Modern Media Research Institute) совместно с телеканалом «Наука». Опрос проводился методом CAWI (онлайн-опрос) среди жителей России в возрасте от 18 лет и старше. Общее количество опрошенных - 1600 человек. Выборка квотная по полу, возрасту, типу поселения и федеральному округу. Опрос проведен 10-20 декабря 2024 года. Для сопоставления приведены данные опросов, проведенных 12–13 декабря 2020, 10–20 декабря 2021 и 22–26 декабря 2022 года по аналогичной выборке, методом CATI (телефонные интервью), а также опроса 11–18 декабря 2023 года, проведённого по аналогичной методологии CAWI.

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