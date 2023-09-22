Проектированием самарского межвузовского кампуса займется «Архитектурное бюро «Студия 44»

75

В Самарской области в рамках нацпроекта «Наука и университеты» реализуется проект по созданию международного межвузовского кампуса.

Проектированием масштабного объекта займется «Архитектурное бюро «Студия 44», работы уже стартовали. В планах – завершить проектирование до сентября 2024 года.

Напомним, по поручению Президента России Владимира Путина к 2030 году в стране появится 25 современных кампусов, в том числе на основе механизмов государственно-частного партнерства. Кампусы создаются в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Заявка Самарской области на софинансирование проекта из средств федерального бюджета была отобрана Министерством науки и высшего образования РФ в ноябре прошлого года. В результате второй очереди конкурса губерния стала одним из девяти субъектов страны, где будут созданы такие площадки. Концепция создания этого объекта разрабатывалась под руководством Губернатора Дмитрия Азарова.

В апреле текущего года Самарская область выбрана пилотным регионом для применения методов соучаствующего проектирования, что позволит вовлечь все ключевые аудитории в процесс проектирования межвузовского кампуса.

Летом прошли две рабочие сессии по соучаствующему проектированию «Самара: проектируя кампус будущего» с привлечением студенческого сообщества, архитекторов города и региона.

На днях областное минэкономразвития организовало еще одну сессию, в которой приняли участие ключевые пользователи создаваемого кампуса: вузы Самарской области, НОЦ «Инженерия будущего», технопарк «Жигулевская долина».

«Самарская область совместно с коллегами из федерального центра, представителями научного сообщества, индустриальными партнерами активно включилась в реализацию этого мега-проекта. Поэтапно, мы определяем, каким должен быть кампус, чтобы способствовать научно-технологическому развитию региона и всей страны, быть местом притяжения для талантливой молодежи, готовой жить и работать на родной земле. Впереди еще много работы, но уверен, что совместными усилиями мы создадим по-настоящему уникальный объект», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Инвестиции на создание кампуса превышают 39 млрд рублей. Это средства федерального бюджета и средства, которые концессионер – компания «ПроКампус№1» - привлечет из внебюджетных источников. Кредиторами выступят ВЭБ.РФ и ПАО «Сбербанк». В планах – ввести объект в эксплуатацию в 2027 году. Общая площадь кампуса с учетом жилого, научно-образовательного и спортивно-сервисного блоков составит не менее 143 тысяч кв.м. Кампус будет построен в уникальной рекреационной территории, в самом перспективном районе северной части города Самары, прилегающем к стадиону «Солидарность Самара Арена».