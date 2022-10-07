Проект выпускницы Самарского университета им. Королёва поможет Центральной Америке

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Проект выпускницы Самарского университета им. Королёва Арианы Аргуэльо из Коста-Рики должен помочь странам Центральной Америки в борьбе с опасными "красными приливами", ежегодно угрожающими здоровью людей и губящими морскую флору и фауну. Презентация проекта, являющегося частью дипломной работы Арианы Аргуэльо, вошла в программу Международного конгресса астронавтики, прошедшего в сентябре. Об этом сообщили СМИ Коста-Рики, в том числе одна из крупнейших газет этой страны La República.

"В Самарском университете в России Ариана Аргуэльо более года работала над проектом по мониторингу "красных приливов" на тихоокеанском побережье не только Коста-Рики, но и всей Центральной Америки. Данный проект стал частью дипломной работы Арианы, презентация проекта вошла в программу Международного конгресса астронавтики", - сообщила газета La República

Так называемые "красные приливы", когда вода в прибрежных районах окрашивается в красный цвет, возникают из-за массового размножения микроводорослей. Это зачастую приводит к гибели рыбы, черепах, крабов, креветок и других морских обитателей. Из-за водорослей в воде резко снижается концентрация кислорода, кроме того, ряд водорослей выделяют токсины, действующие как нервно-паралитические отравляющие вещества. У людей и домашних животных ядовитые "красные приливы" могут вызывать симптомы отравления, жжение в глазах и раздражение кожи не только при купании, но даже при вдыхании воздуха с моря, а использование в пищу отравленной рыбы или моллюсков может вызвать паралич или даже привести к смерти.

Ариана Аргуэльо в этом году окончила Институт авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королёва. Свой проект она защитила в качестве выпускной квалификационной работы под руководством доцента межвузовской кафедры космических исследований Дениса Аваряскина. Проект предполагает использование наноспутников формата Cubsat (кубсат) для дистанционного зондирования из космоса поверхности океана с целью раннего обнаружения и мониторинга распространения "красных приливов", потенциально угрожающих прибрежным районам стран Центральной Америки. С помощью специальной аппаратуры с космической орбиты можно заранее выявить признаки начала цветения определенного вида водорослей, чтобы принять необходимые превентивные меры, например, закрыть пляжи, предупредить местных жителей, прекратить вылов рыбы и других морепродуктов.

"Задачей моего исследования стало применение технологий дистанционного зондирования Земли для решения проблем обнаружения и мониторинга экологической катастрофы особого порядка в целях снижения разрушительного воздействия на окружающую среду и экономику", - приводит газета слова Арианы Аргуэльо

По словам Арианы, благодаря успешной учебе в Самарском университете, она теперь сможет продолжить научные исследования в сфере дистанционного зондирования Земли для решения глобальных экологических проблем в одном из университетов Европы.