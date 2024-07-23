Проект школьников из Кинеля прошел во второй этап Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования

Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования – это федеральный конкурс, который проводится в целях выявления и распространения опыта лучших практик инициативного бюджетирования. В 2024 году конкурс стартовал 15 апреля.
Всего поступило 1 117 заявок из 52 субъектов РФ, от Самарской области – 21.
Во второй этап конкурса прошли 87 проектов со всей России в шести номинациях:
«Общественное партнерство»;
«Самый оригинальный проект»;
«Проект школьного инициативного бюджетирования»;
«Проект молодежного инициативного бюджетирования»;
«Экологические проекты школьного инициативного бюджетирования»;
«Вклад проекта школьного инициативного бюджетирования в финансовую культуру граждан».
Список всех проектов, прошедших во второй этап конкурса, опубликован по ссылке
Проект «Центр детских инициатив», реализованный ГБОУ СОШ № 11 городского округа Кинель Самарской области, вошел в число 15 проектов в номинации «Вклад проекта школьного инициативного бюджетирования в финансовую культуру граждан».
На втором этапе конкурсная комиссия отберет из 15 проектов в каждой номинации 3-х финалистов. Информация о них будет опубликована до 2 сентября 2024 года.
Торжественное награждение победителей состоится в сентябре в рамках
VI Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию «10 лет инициативному бюджетированию: итоги и вызовы».
Фото: ГБОУ СОШ № 11 г. о. Кинель