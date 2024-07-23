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Проект школьников из Кинеля прошел во второй этап Всероссийского конкурса проектов инициативного бюджетирования

23 июля 2024 17:57
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Конкурс проводится в целях выявления и распространения опыта лучших практик инициативного бюджетирования.

Всероссийский конкурс проектов инициативного бюджетирования – это федеральный конкурс, который проводится в целях выявления и распространения опыта лучших практик инициативного бюджетирования. В 2024 году конкурс стартовал 15 апреля.

Всего поступило 1 117 заявок из 52 субъектов РФ, от Самарской области – 21.

Во второй этап конкурса прошли 87 проектов со всей России в шести номинациях:

«Общественное партнерство»;

«Самый оригинальный проект»;

«Проект школьного инициативного бюджетирования»;

«Проект молодежного инициативного бюджетирования»;

«Экологические проекты школьного инициативного бюджетирования»;

«Вклад проекта школьного инициативного бюджетирования в финансовую культуру граждан».

Список всех проектов, прошедших во второй этап конкурса, опубликован по ссылке

Проект «Центр детских инициатив», реализованный ГБОУ СОШ № 11 городского округа Кинель Самарской области, вошел в число 15 проектов в номинации «Вклад проекта школьного инициативного бюджетирования в финансовую культуру граждан».

На втором этапе конкурсная комиссия отберет из 15 проектов в каждой номинации 3-х финалистов. Информация о них будет опубликована до 2 сентября 2024 года.

Торжественное награждение победителей состоится в сентябре в рамках
VI Всероссийской конференции по инициативному бюджетированию «10 лет инициативному бюджетированию: итоги и вызовы».

 

Фото: ГБОУ СОШ № 11 г. о. Кинель

Теги: Самара

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