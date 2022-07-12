Проект Самарской областной детской библиотеки стал одним из победителей конкурса «Регион добрых дел»

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Проект «Театр краеведческих миниатюр «Я проведу тебе экскурсию» ГБУК «Самарская областная детская библиотека» (г. Самара, ул. Невская, 8) стал одним из победителей конкурса проектов социальных и добровольческих акций «Регион добрых дел» Федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

Самарская область в пятый раз стала победителем конкурса «Регион добрых дел» Федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Одним из победителей стал проект Самарской областной детской библиотеки проект «Театр краеведческих миниатюр «Я проведу тебе экскурсию».

Началось все с детской студии «Школа юного экскурсовода» рамках реализации проекта «10 театрализованных книжных страниц о Самаре». Молодые библиотекари Самарской областной детской библиотеки открыли театрально-краеведческую студию для 17 слушателей от 7 до 14 лет – учащихся школ Октябрьского района и читателей СОДБ. На занятиях проходили громкие чтения краеведческой литературы, тематические встречи по развитию актёрского мастерства, сценической речи и искусству кукольного театра, а так же ознакомительная экскурсия по городу. Участники студии разработали театрализованную экскурсию по уникальным памятникам архитектуры и природы Самары и Самарской области, которая скоро будет представлена широкой аудитории.

Руководитель проекта – библиотекарь отдела читальных залов СОДБ – Елена Николаева представляла проект, как успешную практику развития краеведческой работы со школьниками и социального туризма, на профессиональном форуме «Открытая культура» (г. Москва) и Всероссийской творческой мануфактуре волонтёров культуры «Город А» – презентация городов России на языке культуры и современного искусства (г. Геленджик). Продолжение проекта «10 театрализованных книжных страниц о Самаре» – проект «Театр краеведческих миниатюр «Я проведу тебе экскурсию», который и стал победителем конкурса «Регион добрых дел» Федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование».

«Наш проект на первых этапах реализации показал свою актуальность для детской аудитории. В игровой форме дети изучают историю своей малой Родины, учатся составлять мини рассказы про культурные объекты, открывают для себя новые пешие экскурсионные маршруты. И, конечно же, дети получают очень важные навыки взаимодействия и построения коммуникации, осваивают основы самопрезентации, которые востребованы в современном мире. Кроме того, проект уникален еще тем, что в своей основе он очень мобильный. Используя нашу технологию, можно создавать театрализованные экскурсии в любом муниципальном районе. Для нас это большая победа, и мы гордимся, что наш регион уже четыре года держит планку, а теперь и мы причастны к этому» — поделилась директор Самарской областной детской библиотеки Ксения Ревзина.

В рамках обновленного проекта был создан настольный краеведческий театр десятью сменными локациями – достопримечательностями Самары. Сам театр – это сборная сцена, где по сценарию меняются декорации по сюжеты каждой из десяти локаций. В центре сюжета – фигурки двух героев – мальчик и девочка, которые идут по Самаре и рассказывают историю каждой локации. Уникальность театра в том, что опыт студии может перенять любое учреждение – сотрудники библиотек могут по шаблону воссоздать конструкции театра, определяя свои местные локации и составлять свои уникальные сценарии-истории, рассказывающий о путешествии двух героев, сообщает пресс-служба минкульта СО.

Фото: минкульт СО