Проект педагога из Нефтегорска «Калейдоскоп профессий» вошел в топ-100 лучших профориентационных практик России

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Проект учителя русского языка и литературы ГБОУ СОШ №1 г. Нефтегорска Коноваловой Натальи Михайловны «Калейдоскоп профессий» вошел в топ-100 лучших профориентационных практик России.

«Калейдоскоп профессий» – это оффлайн игра для школьников 6-11 классов, которая состоит из нескольких этапов.

Основная цель этого проекта – помочь школьникам практически познакомиться с большим количеством существующих профессий, узнать необходимые для той или иной профессии soft skills и hard skills и представить себя в роли того или иного специалиста и попробовать взаимодействовать с вымышленными коллегами и сотрудниками.

В Самарской области сложился хороший опыт профориентации для школьников. Во многом это результат слаженной работы областного Правительства в реализации мероприятий национального проекта «Образование» на территории региона. Губернатор Дмитрий Азаров уделяет большое внимание сфере образования, подчеркивая важность создания условий для всестороннего развития детей. Ранняя профессиональная ориентация школьников – важный инструмент в формировании кадрового потенциала региона, когда ребенок осознанно выбирает будущую профессию и отчетливо понимает, где он будет работать после окончания учебного заведения.

«Считаю, проект очень актуальным, так как на уровне школы проект поможет выстроить систематическую работу в плане профориентации, которая будет иметь структурированную и законченную систему знакомства детей с профессиями. Такую игру может реализовать на своей территории любая школа не только нашего города, но и любого региона», – прокомментировала Наталья Михайловны Коновалова.

Фото: пресс-служба правительства СО