Проект «Билет в будущее» открывает новый учебный год

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Вот уже четвёртый год ведущий в России проект ранней профориентации «Билет в будущее», реализуемый в рамках национального проекта «Образование», помогает школьникам Самарской области выбрать путь в жизни, найти своё призвание.

В этом году «Билет в будущее» значительно расширил линейку форматов, которые станут доступны школьникам, родителям и педагогам уже в сентябре. В их числе как новые, так и хорошо зарекомендовавшие себя форматы. Они составляют единую систему, аналогов которой по масштабам и эффективности в России нет.

Путь ребенка в системе «Билет в будущее» состоит из:

знакомства с профориентацией с помощью цифрового контента;

двухэтапной профориентационной диагностики, основанной на уникальных разработках отечественных ученых;

«Примерочной профессии», дающей возможность подобрать подходящие профессии под выбранные показатели ребенка в режиме тренажера;

«Фестиваля профессий» предлагающего возможности тестирования с привлечением работодателей;

мультимедийной выставки-квеста в уникальном игровом формате, покрывающей 90% рынка труда и созданной на базе многолетнего опыта проекта «Россия-Моя история» для знакомства с сотнями профессий.

В настоящее время обновляется цифровая платформа проекта bvbinfo.ru: уже появились новые инструменты для педагогов-навигаторов, детей и родителей. Стала еще эффективнее система тестирования: теперь ребенок оценивает свои сильные стороны и потенциал для развития в самом начале, а личностные особенности при повторном тестировании после знакомства с профессиями. «Конструктор будущего», в личном кабинете педагога, открывает новые возможности для проведения урока профориентации, опираясь на индивидуальные показатели как отдельных детей, так и целого класса. В сентябре на платформе будет презентован первый в России профориентационный сериал, который познакомит школьников с вдохновляющим опытом людей-символов профессий со всей России.

Одним из нововведений системы стал аналитический модуль «Билет в будущее», который позволяет использовать данные для научного изучения профориентации в России, прогнозировать будущий потенциал регионов, оказывать влияние на принятие глобальных кадровых решений и отслеживать, благодаря десяткам метрик, эффективность профориентации в конкретной географической точке по годам.

«В новом учебном году часть материалов проекта «Билет в будущее» войдут в жизнь российских школ в виде рекомендованного Министерством просвещения профориентационного минимума. Для педагогов — это возможность занять новую профессиональную нишу, стать одним из навигаторов направления и, изучив доступный инструментарий, усилить работу по профориентационному просвещению среди детей и родителей» — управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин, сообщает пресс-служба министерства образования и науки СО.

Фото: пресс-служба министерства образования и науки СО