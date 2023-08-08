Проект «Билет в будущее» открывает новые возможности с сентября для школьников Самарской области

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В рамках Всероссийского профориентационного проекта для школьников «Билет в будущее» в новом учебном году вновь будут организованы мультимедийная выставка, профориентационные уроки, а также двухуровневая диагностика, после чего каждый подросток получит индивидуальные рекомендации по выбору профессии.

Одним из ключевых этапов проекта являются индивидуальные профессиональные пробы, которые позволяют участникам выбрать интересующее направление и ознакомиться с профессией изнутри. Пройти профпробу можно и на сайте проекта bvbinfo.ru

«Для меня важно участие в профориентации вместе с ребенком. Это и возможность самой понять мир меняющихся профессий и дать ребенку уверенность что все получится! Проходили вместе битест Soft Skills, провели профпробу, каталог профессий очень интересный. И ещё очень много еще информации на сайте для изучения» - поделилась Ирина Круглова, мама 11-ти классника Тольяттинской школы.

Профессиональные пробы – это важный этап в профориентационной деятельности. На них школьники Самарской области могут примерить конкретные профессии на практике:

«Я участвую в проекте «Билет в будущее» с 2021 года. В этом году я окончил 7 класс. Я еще не знаю, кем буду в будущем, поэтому профуроки для меня очень важны. На них можно узнать о разных направлениях. Так удалось посетить мероприятия профессионального выбора по Unity, где нам с ребятами было предложено создать свою собственную игру, было очень интересно. Но я понял, что создавать игры и работать с компьютером — это не моё. Мне нравится выступать на сцене. Мне еще рановато принимать окончательное решение, но я знаю, что мне помогут замечательный проект «Билет в будущее» и мои учителя» - своим опытом участия в проекте поделился Сёмен Клим, ученик 8 В класса школы №13 г. Тольятти.

«Участие в проекте «Билет в будущее» помогло мне с формированием осознанности выбора моей будущей профессии. В рамках проекта мы посетили Самарский техникум авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И. Козлова, где были проведены мастер-классы, экскурсии, беседы. А еще я проходил в личном кабинете диагностику, которая показала, что у меня есть склонность к индустриальной среде, интерес к технике, технологиям и конструированию. Проявляется он в желании работать с техническими устройствами, машинами, гаджетами, технологиями, компьютерными кодами и шифрами. Пока я не разочаровался и доволен выбором специальности» – рассказал Чаплыгин Иван, ныне студент СТАПМ им. Д.И. Козлова.