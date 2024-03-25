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Приёмная кампания в первые классы школ на 2024-2025 учебный год в Самаре стартует 1 апреля

25 марта 2024 18:02
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Приёмная кампания в первые классы школ на 2024-2025 учебный год в Самаре стартует 1 апреля

В 2024 году прием детей в первые классы общеобразовательных учреждений Самары пройдет в два этапа:

1 этап: с 9:00 01.04.2024 по 30.06.2024. В этот период родители (законные представители) имеют право подать заявление в школы, закрепленные по прописке, а также в лицеи и гимназии, закрепленные за всем городом.
2 этап: с 9:00 06.07.2024 по 05.09.2024. В этот период родители (законные представители) могут подать заявление в любую школу Самары на свободные места.

Заявление и документы для поступления в первый класс на 2024-2025 учебный год направляются одним из следующих способов:

  • в электронной форме посредством «Портала государственных услуг Российской Федерации» (ссылка https://www.gosuslugi.ru/);
  • через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с уведомлением о вручении;
  • лично в общеобразовательную организацию.
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