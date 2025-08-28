Я нашел ошибку
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Бойцы ОМОНа познакомили самарских школьников с работой дронов и современной экипировкой
Кураторская экскурсия по выставке «Здесь осталось детство» пройдет в Самаре
1 сентября самарцев приглашают на Экологический день знаний в зоопарк
ПривГУПС получил финансирование «Платформы НТИ» на развитие инициатив проектных команд

28 августа 2025 11:40
106
Приволжский государственный университет путей сообщения (ПривГУПС) стал победителем конкурса на получение финансирования для акселерационных программ поддержки технологического предпринимательства в 2025 году. Университет получил грант в размере 6 млн рублей в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Андрей Свечников, директор студенческого бизнес-инкубатора ПривГУПС, сообщил, что организатором конкурса выступила автономная некоммерческая организация «Платформа Национальной технологической инициативы».

Грант направлен на организацию акселерационной программы, которая поддержит проектные команды и студенческие инициативы, способствуя созданию инновационных продуктов в рамках федерального проекта в 2025 году. В рамках программы планируется: провести 57 мероприятий, направленных на развитие у студентов навыков технологического предпринимательства; вовлечь более 300 студентов в технологическое предпринимательство; сформировать свыше 35 студенческих команд, которые будут работать над научно-технологическими проектами. Акселерационная программа университета включает два направления: железнодорожные транспортные системы и беспилотный транспорт.

Все разработанные инновационные продукты будут способствовать развитию отрасли и укреплению технологического суверенитета страны. Реализация будет осуществляться в соответствии с технологическими запросами транспортных компаний, включая Куйбышевскую, Горьковскую, Приволжскую и Южно-Уральскую железные дороги.

 

Фото: пресс-служба ПривГУПС

