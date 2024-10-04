Правительство учредило пять именных стипендий для студентов педвузов

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Глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что были учреждены пять именных стипендий в честь педагогов-новаторов. Поддержку будут получать студенты, проявившие себя в области педагогического образования.

Стипендии учреждены в честь педагогов, ставших авторами уникальных методов работы с детьми: Антона Макаренко, Василия Сухомлинского, Константина Ушинского, Льва Выготского, Николая Карамзина. Всего ее получат 10 студентов, пишет Смотрим.

"Рассчитываю, что это поможет привлечь больше внимания к этой благородной профессии, будем и дальше оказывать поддержку молодым учителям, особенно в начале карьеры", – заявил Мишустин на церемонии вручения премий правительства в области образования.

В Минпросвещения ранее уточняли, что студенты вузов, добившиеся значительных достижений в области педагогического образования, смогут получать выплаты за особые заслуги. Размер стипендий составит 15 тысяч рублей в месяц.