Правила приема в вузы изменятся в 2025 году

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Минобрнауки утвердило новый порядок приема в вузы и перечень вступительных испытаний. Правила вступят в силу с 1 марта 2025 года и будут действовать до 1 сентября 2029 года. При этом в самих вузах некоторые изменения назвали спорными. Какие документы нужны для зачисления и когда их подавать — в материале «Известий».

Как подать документы

• В этом году приемные кампании стартуют одновременно для программ бакалавриата, специалитета и магистратуры — с 20 июня.

• В 2025 году подать заявление можно не более чем в пять университетов России, максимум на пять специальностей в пределах учреждения. Если в вузе меньше направлений, то подать можно на все.

• Сохранится подача заявлений по приоритетам. В документе необходимо не только указать желаемые направления для обучения, но и расставить их по предпочтению. После того как абитуриент подает заявление в конкретный вуз, зачисление происходит автоматически, если он прошел по баллам. Если их не хватило, чтобы поступить на самую желаемую специальность, то попасть можно на следующую по приоритетам — с более низкими порогом вхождения.

• В день зачисления выпускники должны документально подкрепить согласие на поступление: принести этот документ в приемную комиссию. Ранее вместо согласия подавался оригинал аттестата. По новом порядку, согласие на поступление можно подать только в один вуз. При этом на программы магистратуры можно будет «зачислиться» через «Госуслуги».

Сроки приема заявок и зачисления в 2025 году

• С 21 июня по 25 июля будут проводиться вступительные экзамены в вузах. 25 июля также завершится прием заявлений для поступающих без сдачи вступительных испытаний.

• 15–20 июля — завершение приема заявлений и документов для тех, кто сдает внутренние вступительные экзамены.

• 27 июля — публикация конкурсных списков.

• 1 августа — крайний срок предоставления согласия на зачисление в приоритетный этап.

• 9 августа — крайний срок предоставления согласия на зачисление в дополнительный этап.

• С 12 по 29 августа — дополнительный прием в вузы.

• С 20 июня по 30 сентября — зачисление на платные места.

• Зачисление на программы магистратуры будет идти до 29 августа в рамках основного приема.

Процесс зачисления

• Каждый вуз сам формирует список вступительных испытаний на специальность. Тем не менее, администрация обязана выбирать предметы из перечня, утвержденного Минобрнауки. Как и прежде, они будут делиться на две категории: обязательные и те, что сдаются на выбор абитуриента. Также университеты могут провести до четырех дополнительных испытаний. Перечень всех экзаменов будет опубликован до 20 января 2025 года.

• Минимальный порог для сдачи экзамена по основным предметам уже определен. По математике, химии, физике и биологии — 39 баллов, по русскому языку — 42 балла, по иностранному языку — 30 баллов. По обществознанию — 42 балла, по истории — 35 баллов, по информатике — 44 балла, по литературе и географии — 40 баллов.

• Раньше вузы могли увеличить установленное число платных мест из-за количества желающих. Теперь учебные заведения должны заранее обозначить, сколько абитуриентов будут на них зачислены. Верхний порог поступающих остается на их усмотрение.

Документы для поступления

• Заявление с просьбой о приеме в вуз. Бланк можно получить в приемной комиссии, либо скачать на сайте вуза.

• Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

• Документ о предыдущем образовании — это может быть аттестат об окончании школы или же диплом другого вуза или колледжа. Документ иностранного государства об образовании представляется со свидетельством о признании этого образования в РФ.

• Несовершеннолетним необходимо предоставить форму согласия на обработку персональных данных. Документ должен быть обязательно подписан родителями, либо опекунами.

• Военный билет (при наличии)

• Медицинская справка 086/у в нескольких экземплярах (оригинал и копии). Ее могут потребовать как для допуска к обучению, так и для заселения в общежитие.

• Документы, подтверждающие индивидуальные достижения, которые учитываются при приеме на обучение

• При необходимости — документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные возможности здоровья на день его представления (документ об ОВЗ).

• Документы подтверждающие права на особые квоты из-за статуса (герои РФ, участники СВО и их дети, и так далее)

• 2 фотографии поступающего размера 3х4

Поступление для льготников и по итогам олимпиад

• Победители и призеры олимпиад первого и второго уровней сохранят право на зачисление без вступительных испытаний. Также вузы будут вправе ранжировать поступающих по классам школ, во время обучения в которых они участвовали в конкурсах.

• Право поступать по результатам внутренних вступительных испытаний не только на специальные квотные места, но теперь и на общие получат участники СВО, их дети, а также Герои России.

Индивидуальные достижения абитуриента

• Каждый университет может начислить до 10 дополнительных баллов к результатам ЕГЭ за индивидуальные достижения абитуриента. В 2025 году их список дополнен. Так, вуз может зачесть бонусы при наличии образования по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим профилю программ бакалавриата или специалитета. Вуз самостоятельно определяет, что считать таким образованием.

• Количество баллов за значок ГТО вуз теперь определяет самостоятельно.

• Изменения коснутся и целевого обучения. С 2025 года заказчики смогут проводить различные конкурсы и мероприятия. За участие в них абитуриенты смогут получить до пяти баллов в дополнение к индивидуальным достижениям.

• Абитуриенты, которые попадают под отдельную квоту, смогут сдать общеобразовательные вступительные испытания вместо ЕГЭ. Результаты теперь учтут на всех конкурсах (даже на основном этапе или при зачислении на платные места), хотя ранее такие экзамены рассматривались только в рамках конкурса на отдельную квоту.



• Процесс подачи документов для этой категории абитуриентов тоже станет проще. Раньше поступающие должны были представить в университет оригинал справки, подтверждающей право на отдельную квоту. Теперь же достаточно копии.