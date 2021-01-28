Поздравление Дмитрия Азарова в связи с 70-летием Тольяттинского государственного университета

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Дорогие друзья! Искренне раз поздравить профессорско-преподавательский состав, выпускников, студентов и аспирантов Тольяттинского государственного университета с 70-летием со дня его образования!

Для Самарской области ТГУ является в полном смысле слова опорным вузом. С вашим университетом связано становление и эффективное развитие в регионе крупнейших предприятий автомобилестроительного, электроэнергетического и химического кластеров, во многом определивших социально-экономический портрет губернии.

Невозможно переоценить и роль вашего коллектива в кадровом, научном и методическом обеспечении учреждений социальной сферы региона. Подготовленные в университете высококвалифицированные специалисты гуманитарных направлений воспитывают и обучают наших детей, трансформируют городскую среду, создают позитивное информационное поле.

Сегодня Тольяттинский государственный университет – признанный центр инновационного и технологического развития региона. Благодаря победам в конкурсах на получение мегагрантов Правительства Российской Федерации вуз сформировал мощную инфраструктуру, позволяющую проводить передовые исследования в сфере материаловедения и нанотехнологий.

Кроме того, ТГУ является соучредителем и активным участником межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Инженерия будущего». Уверен, что высокий научный потенциал и инновационные компетенции университета будут способствовать созданию на базе НОЦ экономики будущего, повышению уровня и качества жизни людей.

Руководство Самарской области и впредь будет оказывать содействие укреплению лидерских позиций вуза, реализации инновационных проектов, поддерживать идеи сотрудников и студентов университета.

Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу ТГУ за многолетний плодотворный труд, постоянное стремление соответствовать современным вызовам и потребностям нашего общества.

От всей души желаю вам дальнейшего успешного развития вуза, результативного научного поиска, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Губернатор Самарской области Д.И.Азаров