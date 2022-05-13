Поволжский государственный университет сервиса принимает работы от участников конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»

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До 1 июня 2022 года Поволжский государственный университет сервиса (Тольятти) принимает работы от участников ХVII Международного конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ»! Оргкомитет ждет заявки от начинающих авторов из всех регионов России и стран зарубежья.

Ежегодно конкурс объединяет молодых дизайнеров со всего мира и дает им шанс заявить о себе и получить оценку и поддержку профессионалов отрасли. В жюри «Арбуза» входят ведущие дизайнеры федерального и международного уровня. С 2021 года к пулу партнеров конкурса присоединились Пекинско-Московский центр услуг по развитию международной экономики и торговли Пекинского муниципального бюро торговли и Пекинская ассоциация продвижения оригинального дизайна.

Тема «Арбуза-2022» - «НАСЛЕДИЕ+». 2022 год объявлен был Годом народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, а обращение к культурному, духовному исходному коду актуально для творцов всего мира. В оргкомитете конкурса уверены, что выбранная в этом году тема конкурса даст настоящий заряд энергии для творчества.

Подробная информация о конкурсе, форма заявки и работы участников – в группе конкурса в сети «ВКонтакте»: https://vk.com/club17229638

Конкурс проводится в двух категориях: основная (для авторов до 30 лет) и юниоры (дети и подростки 10-17 лет.

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НАПРАВЛЕНИЯ ОСНОВНОГО КОНКУРСА:

Дизайн костюма; номинации: Коллекция, Модный look, Графика костюма.

Экспозиционный дизайн и интерьер; номинации: Дизайн интерьера, Экспозиционный дизайн.

Графический дизайн; номинации: Плакат, Мультимедиа

Арт-дизайн; номинации: Сувенир, Арт-объект.

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НОМИНАЦИИ ДЛЯ ЮНИОРОВ: Открытка, Костюм, Городской сувенир».

Фото: ПВГУС