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Последний вагон: осталось несколько дней до конца приема заявок на III Всероссийский форум классных руководителей

19 апреля 2023 09:05
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Педагоги Самарской области могут подать заявки на участие в форуме до 20 апреля. Сам форум пройдет в Москве с 3 по 7 октября.

Всероссийский форум классных руководителей - это одно из важнейших событий Года педагога и наставника в профессиональной жизни учителей. Педагоги Самарской области могут подать заявки на участие в форуме до 20 апреля. Сам форум пройдет в Москве с 3 по 7 октября.

«Форум классных руководителей - это масштабный опыт создания сообщества профессионалов, сообщества классных руководителей, - отмечает участница I Всероссийского форума классных руководителей, психолог, учитель частного ОУ Лицей №1 «Спутник» Евгения Бродина. - Классный руководитель в школе — это особый статус, особая ответственность. На форуме мы впервые обсуждали необходимые компетенции и навыки. Это проект, который помог мне найти единомышленников, развить и усовершенствовать собственные идеи, повысить квалификацию, ответить на ряд вопросов и достойно представлять свою профессию, свою должность, значимость психолога в сфере образования».

В этом году в форуме будут участвовать более 3 тысяч лучших педагогов страны. Для отбора заявок создано специальное мини-приложение https://vk.com/app51552964. Действующие классные руководители и кураторы групп СПО должны пройти несколько испытаний, чтобы попасть на мероприятие: пройти анкетирование, тестирование по основам педагогики, тестирование по внеурочным занятиям «Разговоры о важном», тренажер классного руководителя и предоставление видеовизитки по теме «Моя воспитательная инициатива».

В этом году форум будет проходить в две смены. Сначала примут участие классные руководители начальных классов, коррекционных школ и кураторов СПО, затем — классные руководители старших и средних классов. Подарком для всех участников форума станет праздничный концерт ко Дню учителя в Государственном Кремлевском дворце.

Участие в форуме для учителей бесплатное, а расходы на проезд и проживание берут на себя организаторы форума. Стратегическим партнером мероприятия стала АНО «Диалог Регионы», в том числе и Центр управления регионом Самарской области.

 

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