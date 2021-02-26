После дистанционки относиться к учителям с уважением и благодарностью стало больше россиян

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Удаленное обучение школьников во время пандемии COVID-19 убедило россиян в том, что учителя заслуживают уважения и благодарности: число тех, кто испытывает эти чувства к педагогам, заметно выросло. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob изучил, как изменилось отношение общества к учителям, опросив 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

По данным опроса, уважение к школьным учителям сегодня испытывают две трети опрошенных (67%), особенно часто — респонденты с доходом от 50 тыс. руб. (по 71%). Опрошенные, не имеющие детей, испытывают уважение к педагогам заметно реже (58%): в период карантина им не пришлось побывать в роли учителей и познать все прелести педагогического труда. По сравнению с 2013 годом, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, доля россиян, уважающих учителей, выросла на 5 процентных пунктов.



Увеличилось и число тех, кто испытывает по отношению к педагогам благодарность, — с 45 до 57% за 8 лет. Среди респондентов с доходом свыше 80 тыс. руб. число благодарных учителям людей еще больше — 67%. Россияне, имеющие детей, бывают чаще благодарны учителям, чем бездетные (59% против 47%).



Каждый девятый россиянин (11%) восхищается школьными учителями, причем чаще других такие эмоции испытывают респонденты от 25 до 34 лет (14% соответственно).



Число участников опроса, не испытывающих по отношению к школьным учителям теплых чувств, заметно меньше. Так, о своем безразличии к педагогам сообщили 6% россиян, о недоверии — 4%, о неприязни и раздражении — по 2%.



Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 419

Время проведения: 4—19 февраля 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов

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