Посчитано, сколько стоит собрать ребенка на учебу в 2024 году в Самаре

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Подготовку к новому учебному году лучше начать заранее, и август — самое время для того, чтобы докупить все необходимое для школы. Аналитики Авито подсчитали, во сколько обойдутся такие сборы в Самаре в 2024 году, если покупать новые вещи или искать их в ресейле.

Комплект из новых школьных принадлежностей и одежды для мальчика обойдется в 7 700 рублей, а купленный «с рук» — в 4 900 рублей. Похожий комплект для девочки будет стоить 8 000 рублей в новом состоянии и 6 600 рублей в ресейле.

В базовый набор на первое время учебы вошли школьная форма (брюки и рубашка для мальчиков; платье, юбка и рубашка — для девочек), спортивный костюм и обувь для физкультуры, рюкзак, пенал с наполнением и комплект тетрадей.

Дополнительный комплект из письменного стола, кресла и ноутбука в среднем будет стоить 36 500 рублей.

Обновить форму

Дети быстро растут, поэтому обновлять что-то из школьной формы или даже весь комплект необходимо каждый год. Стандартный комплект для мальчика — это классические брюки и различные рубашки. Так, брюки для мальчиков в среднем стоят 700 рублей — это на 10% меньше, чем в прошлом году. Рубашка для мальчиков обойдется в 1 000 рублей.

Девочки же могут носить как брюки с рубашкой, так и юбки с блузками или платья. Продажи брюк на Авито за год выросли на 33%, а средняя стоимость на Авито составила 700 рублей. В среднем покупка платья обойдется в 1 300 рублей, а юбка будет стоить 800 рублей — это на 15% дешевле, чем в прошлом году. Рубашка для девочки стоит в среднем 1 400 рублей.

Также потребуется спортивная форма для занятий физкультурой. Средняя стоимость комплекта для мальчиков на Авито составила 1 200 рублей. В дополнение к форме также понадобятся кроссовки — их средняя стоимость на платформе в 2024 году 800 рублей.

Спортивная форма для девочки обойдется примерно в ту же сумму: костюм в среднем стоит 800 рублей — это на 25% меньше, чем в прошлом году, а кроссовки — также 800 рублей.

Собрать ранец

При выборе рюкзака или ранца стоит учитывать, что он должен не только нравиться ребенку, но и подходить ему по росту и фигуре, быть качественным и комфортным. В этом году средняя цена на Авито составила 1 500 рублей. При этом на Авито можно приобрести более дорогие варианты, в том числе от известных брендов. Например, за 7 800 рублей можно приобрести ортопедический рюкзак немецкой фирмы Mc’Neill.

Также перед стартом учебного года обязательно стоит купить чистые тетради. Их набор в среднем будет стоить 400 рублей. Также при необходимости можно обновить пенал — простой вариант с наполнением можно найти по цене от 300 рублей.

Подготовиться к занятиям дома

Учеба не заканчивается в школе и много времени дети проводят за выполнением домашних заданий, поэтому очень важно обустроить для ребенка рабочее место. Так, письменный стол на Авито в среднем можно купить за 4 500 рублей, а хорошее компьютерное кресло — за 3 000 рублей. Кстати, именно на компьютерные кресла летом 2024 года повышенный спрос: их продажи на платформе за год выросли на 19%.

Также детям среднего школьного возраста для доступа к электронным учебным ресурсам и онлайн-занятий с репетиторами пригодится ноутбук. Средний чек покупки лэптопа, по данным Авито, составляет 29 000 рублей, но простой ноутбук с рук можно купить и за 5 000 рублей.

Собрать полный комплект

Новый комплект из одежды и школьных принадлежностей для мальчика обойдется в 7 700 рублей, а купленный «с рук» — в 4 900 рублей. Похожий комплект для девочки будет стоить 8 000 рублей в новом состоянии и 6 600 рублей в ресейле.

Дополнительный комплект из письменного стола, кресла и ноутбука в среднем будет стоить 36 500 рублей.