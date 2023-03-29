Полицейские познакомили студентов ТГУ с работой следователей

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В преддверии 60-летия органов предварительного следствия учащимся рассказали о работе сотрудников органов внутренних дел и возможности обучения в вузах системы МВД России.

В рамках профориентационной работы с молодежью и в преддверии 60-летия органов предварительного следствия сотрудники следственного управления У МВД России по г. Тольятти вместе с общественниками при Управлении встретились со студентами Тольяттинского государственного университета, обучающимся по направлению «Правоохранительная деятельность».

В ходе встречи ребятам рассказали, какими качествами и компетенциями необходимо обладать следователям, об особенностях профессии, что входит в обязанности. Представитель Общественного совета при Управлении Кристина Забурдаева отметила, что следователь органов внутренних дел на сегодняшний день является престижной и востребованной профессией, требующей высокой выдержки, ответственности и разностороннего развития. Старший следователь СУ У МВД России по г. Тольятти майор юстиции Оксана Артамонова, приводя практические примеры из личного опыта, раскрыла специфику и особенности следственной работы и подчеркнула, что при расследовании преступлений могут понадобиться самые разные знания, поэтому, в первую очередь, от молодого специалиста требуется самоотдача и заинтересованность.

Студентам рассказали о требованиях, предъявляемых к деловым и морально-нравственным качествам следователя и физической подготовке, разъяснили порядок и условия поступления на службу в органы внутренних дел, довели информацию о льготах, компенсациях и социальных гарантиях, предусмотренных для сотрудников.

В завершение встречи офицеры юстиции ответили на интересующие вопросы юношей и девушек. Следователи высоко оценили уровень подготовки студентов и пожелали им успешной учебы, стремиться к получению новых знаний. В свою очередь, ребята поблагодарили сотрудников следствия за проведенное мероприятие, многие студенты признались, что всерьез задумались о службе в органах внутренних дел.