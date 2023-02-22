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Политех отпраздновал День защитника Отечества

22 февраля 2023 19:21
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В университете состоялся концерт и открылась художественная выставка.

21 февраля в актовом зале имени В.С. Высоцкого прошел праздничный концерт «Время новых героев», посвященный Дню защитника Отечества. На сцену вышли лучшие творческие коллективы нашего университета и приглашенные артисты. Главным режиссером концерта стал Михаил Нейштадт – выпускник теплоэнергетического факультета Политеха 1984 года, руководитель легендарного СТЭМа «Куполин».

"Одна из великих традиций нашего народа – чтить своих героев. В нашем университете с момента его основания дух патриотизма живет и процветает. И все, что мы делаем – ради Политеха, региона и России, ради всех людей, которые живут и работают здесь, – обратился к участникам и гостям концерта ректор университета Дмитрий Быков. – Сегодня инженеры должны создавать новые устройства и машины, ученые должны открывать новые эффекты и изучать явления, которые помогут обеспечить технологический прорыв России во всех сферах деятельности и сформировать сильное технологическое общество. Вот такой вклад нашего вуза бесценен для Родины".

Затем Дмитрий Быков наградил представителей военного учебного центра Политеха. Так, офицеров отметили за многолетнюю добросовестную службу, сохранение лучших традиций в обучении и воспитании личного состава, а курсантов – за отличную учебу и активную военно-патриотическую работу. Кроме того, на мероприятии вручили медали Волжского войскового казачьего общества бойцам добровольческого казачьего отряда «Ермак».

Во время основной концертной программы со сцены прозвучали патриотические стихотворения, литературно-музыкальные композиции, песни из репертуара Людмилы Зыкиной, Владимира Высоцкого, Муслима Магомаева и других. Оригинальный танцевальный номер представил коллектив Самарского казачьего кадетского корпуса. А специальным гостем концерта стал государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки».

А в холле перед актовым залом открылась выставка «Моя Россия», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Студенты факультета архитектуры и дизайна, а также ученики лицея Политеха подготовили для экспозиции более пятидесяти работ. Ребята в разных стилях изобразительного искусства воплотили три темы: «Наши воины», «Наш дом», «Волжское казачество». По замыслу организаторов, после концерта художественные лучшие работы будут направлены нашим бойцам в зону СВО. Кстати, еще одним подарком для них станет выпущенный в Политехе сборник стихотворений поэтессы Татьяны Витязь. Книга проиллюстрирована рисунками второклассников самарской школы №148, сообщает пресс-служба СамГТУ.

 

Фото Зарины Беркимбаевой

Теги: Самара Университет

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