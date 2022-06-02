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Федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов по поручению полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова провел рабочую встречу с активом Самарского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». В регионе деятельность студенческих отрядов активно поддерживает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.



В мероприятии также приняли участие: первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова; заместитель министра образования и науки Самарской области – руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев; врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области – руководитель департамента развития трудовых ресурсов Юлия Бренер; заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Волков; ученый секретарь Совета ректоров вузов Самарской области Сергей Трибунский.



«Поддержке и развитию студенческих отрядов уделяется особое внимание на государственном уровне. Это эффективная практика организации временной занятости молодежи, получения практического опыта работы в период обучения студентов. Ключевые наработки деятельности советских студотрядов успешно применяются в настоящее время. Необходимо и дальше всемерно поддерживать и развивать это движение в целях гражданского и патриотического воспитания, развития творческого и спортивного потенциала молодежи», - подчеркнул Михаил Феоктистов.



Следует отметить, что Указом Президента Российской Федерации от 21.02.2015 года установлен государственный праздник «День российских студенческих отрядов», который отмечается ежегодно 17 февраля.



На территории Самарской области штабы студенческих отрядов действуют на базе 9 образовательных организаций высшего образования Самарской области. В 2021 году в профессиональных образовательных организациях Самарской области были созданы более 30 штабов студенческих отрядов. Численность бойцов студотрядов региона около 3 тыс. человек, объединённых в 70 студенческих отрядов по 7 направлениям деятельности: студенческие строительные отряды; студенческие педагогические отряды; студенческие отряды проводников; студенческие сельскохозяйственные отряды; студенческие путинные отряды; студенческие сервисные отряды; студенческие медицинские отряды.



Руководитель организации Сергей Пушняк рассказал, что студенческие строительные отряды трудятся на различных строительных объектах нашей страны как регионального, так и всероссийского и международного масштабов. Например, на региональных строительных трудовых проектах работают отряды монтеров пути, которые занимаются ремонтом и строительством железнодорожных путей Куйбышевского филиала Дирекции по ремонту пути – филиала ОАО «РЖД». На Всероссийской студенческой стройке «Мирный Атом — ПРОРЫВ» принимают участие студенческий строительный отряд «Корсак», на Всероссийской студенческой стройке «Мирный атом» — отряд «Крот 2.0». Женский строительный отряд «Кобра» был направлен для выполнения работ на объектах строительства Курской АЭС-2 в рамках Межрегиональной студенческой стройки, где стал лучшим отрядом по производственным показателям. Кроме того, студенческий строительный отряд «1520» принял участие в Международной студенческой стройке «Кузбасс 300», а именно при строительстве спортивного комплекса «Кузбасс-Арена», а также ледового дворца «Кузбасс». Студенческие педагогические отряды работают в составе Всероссийского сводного педагогического отряда «Дельфин.RU» в Краснодарском крае, а также в детских оздоровительных лагерях на территории Самарской области. Сводный студенческий строительный отряд ветеранов «Витязи» попал в книгу рекордов России как старейший действующий строительный отряд России (43 года). И это далеко не полный перечень заслуг и объектов студотрядов Самарской области.



«Студенческие отряды – это определенная форма занятости студентов, в которой одним из важнейших направлений является идеология, направленная не только на трудоустройство молодежи, но и, в первую очередь, на воспитание, объединение ребят, в том числе посредством проведения социальных мероприятий с их участием. Именно поэтому вопрос занятости бойцов студенческих отрядов в различных сферах деятельности необходимо рассматривать в данном ключе», - подчеркнул заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев. Он также отметил, что студенческие отряды активно поддерживает глава региона Дмитрий Азаров. Так, 30 июня 2021 года был подписан региональный закон «О государственной поддержке студенческих отрядов в Самарской области».



В свою очередь первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Марина Антимонова подчеркнула, что Закон направлен на всестороннее развитие деятельности студенческих отрядов. Положениями Закона закрепляются полномочия Самарской Губернской Думы и Правительства Самарской области в сфере оказания государственной поддержки студенческих отрядов региона.

Участники совещания обсудили деятельность студенческих отрядов на территории региона, а также высказали предложения по их развитию.



Совету ректоров вузов Самарской области и совету директоров профессиональных организаций Самарской области было рекомендовано проработать вопрос учета практической подготовки бойцам студенческих отрядов, а также возможность досрочного прохождения сессии. Министерству труда, занятости и миграционной политики Самарской области совместно с министерством образования и науки Самарской области рекомендовали рассмотреть возможность включения мероприятий, направленных на развитие деятельности студенческих отрядов, в региональную долгосрочную программу.

Фото: пресс-служба облправительства