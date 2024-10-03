Подарок учителю обойдется самарцам до 1600 рублей

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В основном готовят поздравление родители из инициативных школьных групп.

Сервис доставки из магазинов и ресторанов Купер и аналитический центр Чек Индекс посчитали стоимость подарка для учителя и изучили спрос на популярные товары для праздника.

По данным Чек Индекса, в России порядка 18 млн школьников. Подарки все чаще готовят родители из инициативных школьных групп. Как правило, к празднику готовятся заранее. Рост объема интернет-заказов отмечен прежде всего в крупных городах.

По данным Купера, набор из букета цветов и коробки конфет обойдется россиянам в среднем в 1549 рублей*. А если добавить подарочный сертификат, то стоимость составит 2549** рублей.

В Купере за последние две недели сентября увеличился спрос на сертификаты. Их заказывали в 1,2 раза чаще, чем в прошлому году. В основном россияне выбирают подарочные карты номиналом 1000, 500 и 2000 рублей.

Среди сладостей лидеры в категории — наборы конфет. В сентябре 2024 в сервисе их купили в 2 раза больше относительно прошлого года. Жители страны в основном покупают ассорти из темного и молочного шоколада, а также конфеты с ореховой начинкой.

Букет цветов — традиционно один из самых популярных подарков. Спрос на них в сентябре этого года вырос в 2 раза по сравнению с августом. Чаще всего россияне приобретают букет из трех хризантем, на втором месте — 15 роз, а на третьем — композиция из роз разного цвета.

В этом году средняя стоимость букета, согласно Чек Индексу, составила 2710 рублей, коробки шоколадных конфет — 512 рублей, а подарочных сертификатов — 2120 рублей.