Победители олимпиады САММАТ могут поступить в Самарский политех без экзаменов

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Отборочный интернет-тур продлится до 10 января.

Организаторы межрегиональной олимпиады школьников по математике САММАТ объявили о продлении сроков регистрации участников и проведения отборочного этапа. Так, все желающие ученики 6-11 классов смогут присоединиться к интеллектуальным соревнованиям до 10 января.

САММАТ традиционно проходит в два этапа – отборочный и заключительный. Отборочные испытания включают очный и заочный формат. В этом году очный тур прошел с 13 по 14 ноября на региональных университетских площадках. А дистанционный интернет-тур все еще продолжается на сайте олимпиады (https://sammat.samgtu.ru/sammat). Чтобы стать его участником, необходимо зарегистрироваться (https://sammat.samgtu.ru/registration) и заполнить необходимые документы в личном кабинете школьника. Победители и призеры отборочного тура смогут продолжить участие в финале.

Заключительный (очный) этап олимпиады пройдет в Политехе и на заявленных региональных площадках 27 февраля 2022 года. Его участниками смогут стать не только школьники, показавшие высокие результаты в отборочном туре, но и призеры заключительного тура САММАТ-2021. Время и список мест проведения финала будут опубликованы за 10 дней до начала олимпиады на сайте.

Важно также отметить, что межрегиональная олимпиада школьников САММАТ c 2008 года входит в перечень олимпиад школьников, утвержденный приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. Победа в этих соревнованиях дает абитуриенту право поступить в российские вузы без вступительных испытаний или получить максимальное количество баллов ЕГЭ (100 баллов) по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады.

Кстати, впервые такую возможность получат и зарубежные граждане. Для призеров-иностранцев, поступающих в вуз в 2022 году, выделено 10 бюджетных мест. Кроме того, школьники, показавшие высокие результаты, смогут пройти обучение по профильным предметам и отдохнуть в образовательном центре «Сириус» (Сочи) и международном детском центре «Артек» (Ялта).