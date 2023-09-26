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С конца сентября по начало декабря в стране пройдет серия масштабных просветительских мероприятий для российских родителей, которые в формате живого общения с создателями и федеральными экспертами проекта «Билет в будущее» смогут узнать обо всех аспектах реализации профминимума в России. Уникальность формата предполагает широкий охват тем и вопросов, которые будут озвучены и освещены в ответ на запросы родительской аудитории по итогам успешного запуска курса «Россия – мои горизонты» в сентябре текущего года. Цикл мероприятий состоит из шести онлайн-встреч и охватит самые волнующие вопросы родителей.

«Одна из приоритетных аудиторий программы «Билет в будущее» – это родители. По сути, весь проект нацелен на их благополучие и успех детей, которые, к слову, тоже станут родителями и встанут перед вопросами профориентации и карьерного будущего своих потомков. Сейчас количество детей на платформе достигло 2,5 миллиона, а уроков, собранных педагогами, стало более 1 миллиона. Речь идет о серьезных цифрах и серьезных обязательствах. Поэтому за месяц перед стартом нового сезона мы запустили специальный видеокурс для родителей, которого, как сейчас ясно, недостаточно. Люди нуждаются в большей проработке темы профориентации, для многих даже термин еще не до конца понятен. Многим приходится объяснять, что программа бесплатная, к чему приведет ее применение, как ученые принимали участие и т.д. Поэтому руководством проекта было принято решение усилить информирование родительской аудитории и провести серию родительских собраний с экспертами, учеными, авторами, создателями, активными родителями, всеми теми, кто претворяет в жизнь проект на разных уровнях», – сообщил заместитель директора по развитию Фонда Гуманитарных Проектов Александр Тарасов.

Встречи пройдут по федеральным округам, каждый в соответствии с расписанием в период сентябрь-ноябрь текущего года по московскому времени. Первое онлайн-собрание запланировано на 27 сентября с 10:00 до 11:00 для родителей из ЦФО. Участники услышат мнения экспертов и представителей родительской аудитории, а также ответы на вопросы, которые в течение года организаторы проекта собирали от российских родителей. Задать свои вопросы экспертам в студии можно будет в формате открытого чата прямо во время мероприятия.

Для подключения онлайн требуется особая регистрация, на количество участников действует техническое ограничение. Зарегистрироваться можно здесь: http://school.bvbinfo.ru/roditeli-cfo