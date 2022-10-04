Первые 300 студентов начали обучение на “цифровой кафедре” СамГМУ

119

В Самарском государственном медицинском университете Минздрава России на “цифровой кафедре” началось обучение первых 300 студентов в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

Новый проект по созданию “цифровых кафедр” в ведущих российских вузах направлен на повышение квалификации и получение дополнительной профессии в сфере ИТ. Выпускники “цифровой кафедры” СамГМУ по программе профессиональной переподготовки получат компетенции создания алгоритмов и компьютерных программ, необходимых в области инновационной цифровой медицины.

В первый набор вошли учащиеся пятых курсов институтов клинической медицины, педиатрии, стоматологии, фармации и профилактической медицины СамГМУ. Им предстоит пройти обучение по программе «цифровая инженерия в здравоохранении» в рамках отраслевого направления “Здравоохранение”.

Учебная программа рассчитана на 256 часов и разбита на модули. В её состав включены такие разделы, как программирование на Python, инженерия искусственного интеллекта в медицине, вычислительная анатомия на базе технологий AR/VR, телемедицина, системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР) и другие направления. Это позволит студентам расширить свои прикладные и практические знания, а также научит комплексно решать базовые задачи в области цифрового здравоохранения.

Ректор СамГМУ, профессор РАН Александр Колсанов:

«Развитие современного здравоохранения связано с повсеместным внедрением информационных технологий, высокотехнологичного оборудования, а также с цифровой трансформацией основных и вспомогательных процессов медицинской помощи. Это требует от будущих врачей четкого понимания базовых принципов практического применения цифровых технологии, способности эффективно добиваться целей цифровизации здравоохранения и постоянного развития существующих знаний и навыков. Новая программа дополнительного профессионального образования позволит студентам без отрыва от освоения основных образовательных программ получить необходимые знания и компетенции и уверенно внедрять современные технологии цифровой трансформации в научной и практической медицине».

Руководитель учебного центра цифровых образовательных программ СамГМУ Илона Куликовских:

«Мы рады приветствовать первый поток студентов нашей “цифровой кафедры”. Перед началом обучения студенты успешно прошли ассессмент – входное тестирование на онлайн платформе Университета “Иннополис”, которое проводилось в дистанционном формате. Результаты показали, что все они ответственно подошли к этому важному мероприятию и продемонстрировали хорошее владение информационными технологиями. Теперь им предстоит значительно углубить и развить имеющиеся знания. По итогам обучения студенты смогут грамотно участвовать в написании технических заданий и технических проектов, разрабатывать отдельные модули программного обеспечения на современных языках программирования и внедрять программное обеспечение на практике».

Проект создания “цифровых кафедр” реализуется при поддержке министерства науки и высшего образования и министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

В Самарской области развитию науки, поддержке ученых особое внимание уделяет Губернатор Дмитрий Азаров. По инициативе главы региона в области создан научно-образовательный центр мирового уровня, объединивший несколько регионов страны. В НОЦ «Инженерия будущего» вошел и Самарский медуниверситет, который работает над проектами для практического здравоохранения, сообщает пресс-служба СамГМУ.

Фото: пресс-служба СамГМУ