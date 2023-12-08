Первое в России единое межвузовское пространство стартапов создано в ПФО

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Благодаря этому студенты получат больше возможностей для развития предпринимательских компетенций.

Первое в России единое пространство университетских стартапов создано в Приволжском федеральном округе. Благодаря этой новации студенты вузов округа получат больше возможностей для развития своих предпринимательских компетенций. Соответствующее соглашение заключили 7 декабря в Самаре 28 университетов из всех регионов ПФО. Торжественная церемония подписания соглашения о создании консорциума вузов ПФО "Университетское технологическое предпринимательство" прошла в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королёва.

Созданный консорциум закрепляет новый механизм взаимодействия между университетами - теперь авторам различных стартапов не нужно быть "привязанными" к своему вузу, в котором они учатся. Например, какой-то потенциальный интересный стартап по каким-то причинам не вошел в число победивших в конкурсе проектов, которые планируется поддержать и реализовать в вузе, где учатся авторы стартапа. Теперь же авторы такого проекта смогут присоединяться к акселератору или стартап-студии в другом университете. То есть, продолжая обучаться в одном университете, можно будет заниматься реализацией своего стартапа в другом вузе, в другом регионе. В команды стартапов теперь смогут входить студенты из разных регионов ПФО. Подобное единое пространство увеличит возможности студентов для развития предпринимательских идей, при этом должно увеличиться количество реализуемых проектов.

Начинание университетов ПФО приветствовала в ходе церемонии подписания соглашения Виктория Маковеева, заместитель директора Департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации: "Вы первые участники федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства", кто сегодня выходит на новый уровень взаимодействия. Консорциум позволит вовлечь в развитие технологического предпринимательства не только студентов, но и преподавателей, сотрудников научных лабораторий. И замечательно, что вы действуете не на пустом месте: создана мощная тренинговая площадка, много студенческих стартапов, работают акселераторы. Если хотя бы часть из вашей студенческой армии станут предпринимателями, это будет отличный результат!"

Руководитель Департамента инвестиционной, инновационной политики и внешнеэкономических связей Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Абрамов, в свою очередь, отметил, что в регионе ведется большая работа по созданию благоприятного инвестиционного климата, развивается инфраструктура, которая позволяет поддерживать технологические стартапы. Но есть одна комплексная задача - поиск таких стартапов. "Считаю, что именно вузы здесь играют ключевую роль в создании воронки отбора жизнеспособных и перспективных проектов", - подчеркнул Дмитрий Абрамов.

"Университет будущего - это предпринимательский университет, - отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королёва. - И такой вуз объединяет сразу несколько сфер: мы учим предпринимательству, мы создаем условия для появления студенческих стартапов, мы запускаем собственные производства прямо на территории кампусов, чтобы у выпускников наших вузов была возможность ориентироваться не только на рабочие места корпораций, но и создавать свои рабочие места".

Владимир Богатырев подчеркнул, что в условиях ограниченности ресурсов консорциум позволит достичь максимального эффекта в развитии студенческого предпринимательства, в первую очередь технологического. Консорциум позволит справиться с целым рядом проблем, которые стоят на пути к этой цели.

"Сегодня мы сделали шаг к созданию единой экосистемы технологического предпринимательства в Приволжском федеральном округе. Это позволит нам объединить силы, компетенции наших специалистов, а также инновационную инфраструктуру наших вузов. Подобная система создается впервые в России. Она позволит создать бесшовный переход студенческих стартапов из одного акселератора в другой, в ту или иную программу поддержки. В экосистему техпреда войдут консорциум, облако проектов, наши базы по экспертам, менторам, бизнес-ангелам, а также индустриальным партнерам", - заявил Владимир Богатырев.

Решение о намерении создать консорциум вузов "Университетское технологическое предпринимательство" было принято летом 2023 года по итогам прошедшей в Самарском университете им. Королёва проектной сессии с участием представителей университетов ПФО - участников федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства" (ПУТП). Данный проект, стартовавший в 2022 году, курирует Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.

Автор фото: Олеся Орина