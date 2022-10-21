Педагоги принесли в копилку Самарской области три бронзовые медали в финале V Национального чемпионата «Навыки мудрых»

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В Новосибирске состоялась церемония закрытия финала V Национального чемпионата «Навыки мудрых». Более 300 специалистов в возрасте 50+ стали участниками соревнований по профессиональному мастерству. Сварщики, медсестры, преподаватели, трактористы, лаборанты, декораторы – действующие специалисты из 60 регионов боролись за звание лучших по профессии в 28 компетенциях.

Самарскую область представляли профессионалы в 8 компетенциях, завоевав три бронзовые медали. Все они педагогические работники с большим стажем. Так, в компетенции «Предпринимательство» призёром стала преподаватель Самарского торгово-экономического колледжа Илона Сазанова. Будучи педагогом, она возглавляет и действующий бизнес по изготовлению браслетов и других носителей с QR-кодом. Также Илона Евгеньевна является консультантом действующих стартапов, руководителем проектов победителей «Своё дело» и «Бизнес лидер».

Бронзовым призёром в компетенции «Кузовной ремонт» стал преподаватель Тольяттинского машиностроительного колледжа Алик Идиатуллин. Его стаж работы в системе среднего профессионального образования более 38 лет. За эти годы Алик Кимович воспитал не одну сотню преданных своему делу профессионалов, среди которых немало призёров чемпионатов «Молодые профессионалы». Не исключено, что дело отца продолжит и его сын. Тимур Идиатуллин в 2021 году стал призёром регионального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Кузовной ремонт» среди юниоров возрастной категории 10 - 12 лет.

Ещё одну бронзовую медаль в копилку Самарской области принесла учитель лицея №16 г.о. Жигулевск Наталья Карташова, показав высокий результат в компетенции «Физическая культура, спорт и фитнес».

«Искренне поздравляю коллег. Они доказали свой профессионализм на Всероссийском уровне, вошли в тройку лучших специалистов нашей страны, а это значит, что они могут на очень высоком уровне подготовить студентов, - отметил министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян. - Наш губернатор Дмитрий Игоревич Азаров уделяет большое внимание развитию системы среднего профессионального образования и подготовке квалифицированных кадров. В техникумах и колледжах региона проводятся капитальные ремонты, в рамках национального проекта «Образование» оснащаются новые мастерские. В этом году Самарская область приступила к реализации федерального проекта «Профессионалитет». Уверен, все это позволит нашим выпускникам быть конкурентоспособными и востребованными на рынке труда специалистами».

«Чемпионат «Навыки мудрых» проводится в пятый раз – это доказывает неизменный интерес каждого участника и регионов в целом к этим соревнованиям. Расширение списка компетенций чемпионата означает, что спрос на профессионалов в возрасте увеличивается. Продлевается активность человека в профессиональной сфере, и спрос на рынке труда на людей как с профессиональным, так и с жизненным опытом растет», – прокомментировал заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста Агентства развития навыков и профессий Олег Базер.

В 2022 году финал «Навыков мудрых» проводился в дистанционно-очном формате. Главные эксперты по компетенциям руководили ходом чемпионата в развернутом в Новосибирске Центре управления соревнованиями. Конкурсанты находились на своих региональных площадках. Во время выполнения конкурсных заданий претенденты на победу решали задачи, с которыми они сталкиваются на рабочем месте.