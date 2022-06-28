Педагоги и родители Самарской области ждут «золотой стандарт образования»

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Поправки в закон «Об образовании» поддержали в Министерстве просвещения. Их представила председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по просвещению Ольга Казакова. Она отметила, что сегодня создание единого образовательного пространства стало важнейшей государственной задачей.

«Закон «Об образовании» описывает учебную программу как примерную, рекомендательную, а там, где нет обязательного, отсутствует конкретика. Мы должны оградить нашу систему от этого и выстроить четкую вертикаль процессов, которые происходят в школе. Преимущество отечественного образования – в фундаментальности, и мы не можем говорить, что фундамент будет крепким, если он состоит только из рекомендаций», - сказала она.

Парламентарии уверены, необходимо оставить все самое лучшее в образовании, сохранить имеющиеся наработки и создать четкий и понятный фундамент. А ответственность за содержание учебников возложить на Минпросвещения России. Авторские группы, сформированные министерством, будут создавать учебники, после этого текст должен быть утвержден и размещен в открытом доступе для общественного обсуждения. Таким образом содержание учебников станет единым, а печатать их по-прежнему смогут разные издательства.

Директор Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Министерства просвещения Российской Федерации Максим Костенко добавил, что укрепление образовательного пространства отвечает основной задаче, связанной с раскрытием талантов детей.

«Наша задача в том, чтобы создать равные условия во всех образовательных организациях. А это более 40 тысяч школ. Независимо от социально-экономического статуса семьи, места образовательной организации условия для воспитания, обучения и развития ребенка, содержание образования должно быть одинаковым, особенно в условиях нашего быстро меняющегося мира, когда семьи могут переезжать. Поступая в новую школу или детский сад, ребенок не должен испытывать дискомфорт и сложности при адаптации», - сказал он.

Переход от примерных образовательных программ к общим базисным программам, учебным планам, понятным всем учителям позволит создать равные условия для получения достойного образования. Также важно, чтобы в учебниках не было разного толкования важнейших исторических событий, - говорят в Минпросвещения.

Сегодня образовательные программы разрабатываются самими школами и учителями в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом примерных основных общеобразовательных программ. Примерные программы не являются обязательными для исполнения, и носят лишь рекомендательный характер.

«Единое содержание учебника даст ребенку возможность независимо от места учебы продолжить качественный образовательный процесс, не прерывая его, - уверена учитель самарской школы №146 Марина Федорова. - Во-первых, будет единый УМК под эту программу и учителю не нужно будет тратить время на поиски учебного материала. Во-вторых, сузится круг электронной базы и электронных ресурсов для образовательного процесса. В-третьих, учителю не нужно будет вносить корректировки в рабочую программу ежегодно. Адаптация учащихся будет проходить намного легче. Например, при переходе в другую школу, ученик продолжает процесс учебы на той теме и с тем учебником, по которому учился. Предыдущие темы и модули уже будут изучены».

Представители родительской общественности отмечают, что при переводе ребенка в другую школу даже в черте одного города постоянно возникают вопросы несоответствия школьных программ. Ребенку приходится проходить дополнительную адаптацию, порой довольно сложную.

«Многие родители оптимистично отнеслись к этой идее, при условии, что это будут бумажные стандартные учебники без орфографических ошибок, без пропаганды ЛГБТ, без исторических искажений, - говорит многодетная мама, руководитель Самарской областной общественной организации поддержки семьи и детства «ВМЕСТЕ» Елена Букина. - Разные стандарты для каждой школы, когда каникулы и интересные мероприятия в разное время, это очень неудобно. Считаю, что нужен список конкретных учебников, проверенных независимой комиссией. Также мне близка идея добавления гимна России в школьное утро, отдельная благодарность Президенту за такое решение! Сейчас самое время заняться воспитанием нашего поколения, вырастить патриотичных детей, знающих историю и любящих родной край».

«Золотой стандарт» поможет укрепить в России единое образовательное пространство, усилит роль воспитательного направления в школе. При этом школы, использующие инновационные методики обучения, сохранят возможность дополнять и развивать программы.

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