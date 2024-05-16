Открыта регистрация на Всероссийский конкурс Знание.Лектор

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Жители Самарской области могут получить возможность попасть в региональные команды лекторов Российского общества «Знание» и регулярно выступать на местных просветительских мероприятиях. До 30 июня открыт прием заявок на конкурс Знание.Лектор. Проект является продолжением Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», который за три сезона охватил все регионы России.

«За три сезона «Лига Лекторов» показала свою востребованность, - отмечает генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль. - Количество участников проекта кратно увеличивалось от года к году, вместе с ним росли и ожидания аудитории: лектор общества «Знание» должен обладать выдающимися ораторскими навыками, глубокой экспертизой в своей сфере, навыком организации мероприятий. Поэтому отбор в региональные команды лекторов стал серьезнее: теперь он включает обучение, интервью и проверку организаторских способностей. Лидеры общего зачета поедут на трехдневный финал в Москву в 2025 году».

Принять участие в конкурсе могут школьники от 14 лет, студенты и взрослые. Для этого необходимо пройти регистрацию школьникам по ссылке https://lektorshkola.znanierussia.ru/ до 3 июня, студентам и взрослым по ссылке https://lektor.znanierussia.ru/ до 30 июня.

Основной отбор начнется с обучающего курса по публичным выступлениям. После чего участники должны будут записать видеовизитку и предоставить рекомендательное письмо от органов государственной власти, общественных объединений, образовательных организаций, научного сообщества или бизнеса.

Затем конкурсантам предстоит организовать собственные лекции при поддержке региональных отделений Всероссийского общества «Знание» по одной из 14 тем. После чего экспертный совет, перед которым участники выступят в онлайн-формате, будет принимать решение о допуске их в финал.

Помимо того, что финалисты смогут обрести необходимые компетенции для публичных выступлений, возможности читать лекции на широкую аудиторию и неоценимый опыт, 50 финалистов получат по 250 тысяч рублей на развитие своего просветительского проекта, а сильнейшие школьники – путевки в МЦД «Артек».