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Открылась регистрация на Тотальный диктант

10 апреля 2024 11:50
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Открылась регистрация на Тотальный диктант

Зарегистрироваться на акцию, которая пройдет 20 апреля по всему миру, можно с 10 апреля на сайте проекта totaldict.ru. Тотальный диктант примет участников в 680 городах 41 страны.

Сейчас для регистрации открыты более чем 1300 площадок по всему миру, где можно будет написать диктант. Традиционные площадки Тотального диктанта — вузы, школы, библиотеки, музеи и концертные залы. Однако организаторы каждый год готовят для участников и необычные площадки.

«Каждый год мы стараемся сделать Тотальный диктант по-настоящему тотальным, поэтому его пишут везде. Не только по всему миру, на всех континентах, в десятках стран, но и на полярных станциях, в космосе, под землей, под водой, в открытом океане и в воздухе. Это очень важно, потому что мы хотим показать, что для грамотности нет преград. Нет преград, чтобы совершенствовать свое владение русским языком. Абсолютно неважно, где ты находишься, чем занимаешься и что делаешь. Кроме того, это очень хороший показатель: если космонавты в космосе могут писать Тотальный диктант, если под землей его могут писать, если его могут писать на полярной станции, значит, и ты тоже можешь. И нет ничего, что бы могло препятствовать обычному человеку просто взять и написать Тотальный диктант очно или в режиме онлайн», — рассказал директор фонда «Тотальный диктант» Вячеслав Беляков.

В столице Тотального диктанта — Томске — главной площадкой акции станет конгресс-центр «Рубин». Именно здесь будет диктовать текст автор Тотального диктанта, российская писательница и журналист Анна Матвеева.

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