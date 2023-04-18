Открылась регистрация на предварительный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности

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Участников ждут нестандартные задания по любимым предметам, знакомство с лидерами в финансовом секторе и новые впечатления. Мероприятие объединит молодёжь более чем из 15 стран!

Показать свои знания школьники 8–10-х классов смогут по таким программам, как математика, информатика и обществознание.

Победители получат льготы при поступлении в вузы на бакалаврские, магистерские и аспирантские программы, а также возможность стажировки в ведущих финансовых организациях страны.

Переходите по ссылке, чтобы узнать об олимпиаде больше: https://rosfinolymp.ru/.