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Открылась регистрация на предварительный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности
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Открылась регистрация на предварительный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности

18 апреля 2023 11:44
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Открылась регистрация на предварительный этап III Международной олимпиады по финансовой безопасности

 

Участников ждут нестандартные задания по любимым предметам, знакомство с лидерами в финансовом секторе и новые впечатления. Мероприятие объединит молодёжь более чем из 15 стран!

Показать свои знания школьники 8–10-х классов смогут по таким программам, как математика, информатика и обществознание. 

Победители получат льготы при поступлении в вузы на бакалаврские, магистерские и аспирантские программы, а также возможность стажировки в ведущих финансовых организациях страны.

Переходите по ссылке, чтобы узнать об олимпиаде больше: https://rosfinolymp.ru/.

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