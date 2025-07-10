Около 80% студентов в России смотрят лекционные видео в ускоренном режиме

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Знания лучше усваиваются, если делать заметки даже при ускоренном просмотре. К такому выводу пришли аналитики компании по разработке образовательных продуктов EdAgency, проанализировав десятки исследований с 2014 по 2025 год. Они также выяснили, как цифровизация отразилась на обучении. С результатами исследования ознакомились «Известия» 10 июля.

«В современном цифровом мире люди стремительно ускоряют потребление информации. Одним из ярких показателей этого тренда является просмотр видео на повышенной скорости. Согласно недавнему исследованию Chen et al. (2024), 83% из 191 опрошенных студентов бакалавриата сообщили, что смотрят лекционные видео на скорости выше 1x, а 53% указали, что ускоренные скорости (например, 1.25x, 1.5x, 1.75x, 2x) лучше подходят для обучения», — добавили эксперты.

Также, по их словам, было проведено два эксперимента: участники смотрели 15-минутные лекции на незнакомые сложные темы — палеонтология и экономика — на скорости 1x или 2x, при этом некоторые параллельно делали заметки. Было обнаружено, что результаты тестов немного снижались с увеличением скорости, а также наблюдалось преимущество ведения заметок для памяти независимо от способа (ноутбук или рукописные).

Аналитики заявили: утверждение о том, что «средняя продолжительность внимания у человека — 8 секунд (меньше, чем у золотой рыбки)», стало вирусным после отчета Microsoft Canada (2015). На самом деле в среднем человек в цифровую эпоху может удерживать внимание на одном экране около 47 секунд. За 20 лет способность к концентрации у детей не изменилась, а вот взрослые стали немного более внимательными: их результаты выросли в среднем на 1,2 балла.

Частый просмотр коротких видео в соцсетях коррелирует с меньшими баллами в учебе и меньшим уровнем концентрации, подчеркнули эксперты.

«В 2014 году основной мерой вовлеченности было время просмотра и клики по задаче. К 2025 году исследователи обзавелись более тонкими инструментами, позволяющими буквально заглянуть в голову учащегося во время видео. Главный тренд последнего времени — переход от пассивного просмотра к активному взаимодействию», — добавили аналитики.

По их словам, если в 2014 году видео были в основном лекционными, то к 2025-му студенты и платформы ожидают, что видео будут вовлекать аудиторию в действие.

Чтобы удерживать внимание учащихся, образовательный контент в формате видео должен быть короткими и цельными, информация должна быть структурирована, подача должна быть живой, с визуальными пояснениями и интерактивными элементами, резюмировали эксперты.