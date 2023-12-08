Около 600 студентов Самарского политеха приняли участие в акселерационной программе «Политех.NET 2023»

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12 декабря в Самарском политехе пройдёт защита студенческих проектов по образовательной программе «Политех.NET 2023». В течение четырех месяцев 64 команды, состоящие почти из 600 студентов, прокачивали навыки по созданию и продвижению технологических стартап-проектов, часть которых была по заказу индустриальных партнёров ПАО «ОДК-Кузнецов», ОАО «РЖД» и «Электрощит».

Во время акселерационной программы студенты посещали трекшн-митинги, которые проводили профессиональные трекеры, лекции с выездами на предприятия и практики с экспертами от ведущих компаний региона. Студенты разработали свои стартап-проекты исходя из рекомендаций трекеров и превратили оригинальную идею в полезный продукт.

«Весной этого года Самарский политех в рамках подготовки к акселератору обратился к своим индустриальным партнерам за поиском актуальных инновационных задач для пополнения базы проектных кейсов, – говорит директор центра инженерного предпринимательства и инноватики Самарского политеха Олеся Балюк. – Мы получили внушающий список запросов на инновации, которые были отобраны нашим стартап-центром. Это абсолютный пилот. Впервые команды работают в акселераторе не только с собственными идеями, но и выполняют работу по заказу индустриальных партнеров, реализующих лучшие практики в области создания инновационных продуктов».

На защите по программе «Политех.NET 2023» ожидаются в качестве экспертов представители Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Министерства образования и науки Самарской области, ОАО «РЖД», ПАО «ОДК-Кузнецов», «Электрощит», Технопарка «Жигулевская долина» и «Инновационного фонда Самарской области» – индустриальных партнеров Самарского политеха.

Защита проектов состоится 12 декабря по адресу ул. Ново-Садовая, 14 (Точка кипения Самарского политеха). Начало в 10:00.