Я нашел ошибку
Главные новости:
в Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Точки опоры»
В Самарской области открыл свою работу предпринимательский форум «Мой бизнес 63. Точки опоры»
Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%
Антон Силуанов спрогнозировал инфляцию в 2024 году на уровне 4,5%
Самарцы стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто
Самарцы стали чаще покупать оборудование для самостоятельного ремонта авто
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
Брюссель решил осложнить компаниям из России и Белоруссии поставки газа в страны блока
Брюссель решил осложнить компаниям из России и Белоруссии поставки газа в страны блока
В Тольятти Герой России встретился с подшефными кадетами Росгвардии
В Тольятти Герой России встретился с подшефными кадетами Росгвардии
Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%
Билайн бизнес увеличил точность распознавания речи до 90%
Здание Самарского театра драмы украшено праздничной иллюминацией
Здание Самарского театра драмы украшено праздничной иллюминацией
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.57
-0.21
EUR 99.81
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Выставка «Хлебная лихорадка» откроется в Самаре
На «Станкозаводе» в Самаре пройдет большой Рождественский маркет
В самарском ДК «Победа» пройдет мероприятие, посвященное Дружбе народов
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Около 600 студентов Самарского политеха приняли участие в акселерационной программе «Политех.NET 2023»

8 декабря 2023 10:17
252
Около 600 студентов Самарского политеха приняли участие в акселерационной программе «Политех.NET 2023»

12 декабря в Самарском политехе пройдёт защита студенческих проектов по образовательной программе «Политех.NET 2023». В течение четырех месяцев 64 команды, состоящие почти из 600 студентов, прокачивали навыки по созданию и продвижению технологических стартап-проектов, часть которых была по заказу индустриальных партнёров ПАО «ОДК-Кузнецов», ОАО «РЖД» и «Электрощит».

Во время акселерационной программы студенты посещали трекшн-митинги, которые проводили профессиональные трекеры, лекции с выездами на предприятия и практики с экспертами от ведущих компаний региона. Студенты разработали свои стартап-проекты исходя из рекомендаций трекеров и превратили оригинальную идею в полезный продукт.

«Весной этого года Самарский политех в рамках подготовки к акселератору обратился к своим индустриальным партнерам за поиском актуальных инновационных задач для пополнения базы проектных кейсов, – говорит директор центра инженерного предпринимательства и инноватики Самарского политеха Олеся Балюк. – Мы получили внушающий список запросов на инновации, которые были отобраны нашим стартап-центром. Это абсолютный пилот. Впервые команды работают в акселераторе не только с собственными идеями, но и выполняют работу по заказу индустриальных партнеров, реализующих лучшие практики в области создания инновационных продуктов».

На защите по программе «Политех.NET 2023» ожидаются в качестве экспертов представители Министерства экономического развития и инвестиций Самарской области, Министерства образования и науки Самарской области, ОАО «РЖД», ПАО «ОДК-Кузнецов», «Электрощит», Технопарка «Жигулевская долина» и «Инновационного фонда Самарской области» – индустриальных партнеров Самарского политеха.

Защита проектов состоится 12 декабря по адресу ул. Ново-Садовая, 14 (Точка кипения Самарского политеха). Начало в 10:00.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
8 декабря 2023  13:43
В Самарской области стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний»
79
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК
8 декабря 2023  11:48
Принято решение о выплатах возмещения дольщикам ЖК "Новая заря" в Самаре
226
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
8 декабря 2023  11:24
Дмитрий Азаров поручил главе Самары встретиться с жителями по вопросам работы транспорта
159
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
8 декабря 2023  09:34
Самарцам рассказали, как будут работать школы в мороз
196
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
7 декабря 2023  13:44
В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России
392
Весь список