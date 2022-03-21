ОДК-Кузнецов» увеличил набор студентов по программе «Крылья Ростеха»

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«ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) и Самарский университет имени С.П. Королева открывают новый набор студентов для обучения по программе подготовки инженеров нового поколения «Крылья Ростеха». Осваивать профессию конструктора авиационных и ракетных двигателей будут 40 человек, которые с первого дня будут трудоустроены на предприятие и будут учиться по усиленной программе. Заявки от абитуриентов принимаются до 26 июля.

Первый набор в рамках проекта «Крылья Ростеха» состоялся в прошлом году. Перспективные и мотивированные студенты уже получили рабочую профессию, влились в коллектив «ОДК-Кузнецов», проходят практику на производстве.

«ОДК-Кузнецов» в 2022 году исполняется 110 лет. Каждый год истории предприятия – это шаг развития, шаг к продуктам и технологиями, которых еще вчера не было в мире. Опираясь на опыт, мы должны работать на перспективу, следуя за прогрессом, а часто, как показывает история, возглавляя его, поэтому проект «Крылья Ростеха» очень созвучен нашей идеологии. «Целевики» - наша инвестиция в развитие, в людей, которые придут работать в передовое КБ, возводимое сейчас в поселке Управленческий, присоединятся к созданию новых двигателей, новых технологий в наших новых цехах», – рассказал управляющий директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.

«Крылья Ростеха» — программа подготовки инженеров нового поколения для отечественной авиастроительной отрасли, реализуемая под эгидой Госкорпорации Ростех. В вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Рыбинска, Казани, Улан-Удэ, Перми, Иркутска и Новосибирска по ней проходят подготовку 250 студентов, в том числе 20 человек в УГАТУ. Дорогостоящее обучение оплачивают дочерние структуры Ростеха - ОАК, ОДК, «Вертолеты России», КРЭТ, «Технодинамика».

Программа рассчитана на способных выпускников школ, которым предстоит освоить усиленную образовательную программу, включающую изучение иностранных языков и конструкторских IT-компетенций. Обучающимся гарантируется трудоустройство уже с 1 курса на авиастроительные предприятия, входящие в Ростех. За хорошую успеваемость студенты получают мотивационные выплаты: от 20 до 50 тыс рублей – в Москве, от 20 до 35 тыс. рублей – в регионах.

Для участия в программе необходимо иметь суммарный балл ЕГЭ не ниже 220, средний балл аттестата – не ниже 4, а также владеть английским языком на уровне не ниже А2 по системе согласно общеевропейской шкале языковой компетенции (CEFR). Учитываются дополнительные достижения, такие как победы в олимпиадах по физике, математике, иностранным языкам, а также в чемпионатах Junior Skills. Помимо этого, абитуриенты должны предоставить мотивационное эссе, раскрывающее интерес к выбранной профессии. Мотивационное эссе может принести дополнительный балл.

Контакты для подачи заявки в «ОДК-Кузнецов»: отдел подготовки и аттестации, Каштанова Юлия Николаевна, телефоны 8 (846) 277-33-91, 8 (905) 300-44-80, e-mail: yn.kashtanova@uec-kuznetsov.ru. Подробная информация о проекте на сайте https://rostekhwings.ru.

Фото: «ОДК-Кузнецов»