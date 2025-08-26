Обсуждение классики, современной прозы и поэзии: по всей стране откроются литературные клубы «Знания»

211

По поручению Президента России Общество «Знание» совместно с Министерством просвещения РФ 22 августа запустило масштабный федеральный проект «Чтецкие программы». Ключевым звеном этой инициативы станут школьные литературные клубы, которые помогут молодежи заново открыть для себя мир художественной литературы через живое чтение и дискуссии.

«Напомню, что 5 ноября 2024 г. на заседании Совета при Президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации Глава государства сказал: «…еще в недавнем прошлом были популярны, востребованы чтецкие программы, когда известные актеры и профессиональные чтецы исполняли литературный репертуар». Президент предложил «возродить эту практику, прежде всего в школах и колледжах, чтобы ребята слышали, знали эталонное звучание родной речи, с юных лет впитывали красоту и образное богатство родного языка». За выполнение этого поручения взялось Российское общество «Знание» совместно с Театральным институтом им. Бориса Щукина. Отрадно, что традиция чтецких программ для школьников начала возрождаться, причем живо, заинтересованно и неформально. Уже с 1 сентября 2025 года актеры федеральных, региональных и муниципальных театров начнут выезжать в школы и колледжи, чтобы исполнить для ребят лучшие произведения отечественной и мировой литературы. Одновременно с этим в общеобразовательных организациях по всей стране начнется создание литературных клубов, где из совместного чтения и обсуждения литературных произведений будут рождаться и новые авторы, и юные исполнители. Убеждена, что умение слушать, понимать и чувствовать художественное слово неотрывно от желания творить самому», — председатель Совета при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ Елена Ямпольская.

Проект, рассчитанный на предстоящий учебный год, охватит учащихся всех возрастов. Программа клубов обещает быть насыщенной и разнообразной. Среди форматов — классическая работа с художественным произведением, познавательные интерактивные лекции о биографиях авторов и историческом контексте, увлекательные викторины, а также самостоятельное творчество — сочинение стихов, эссе, рецензий или создание картин с последующим обсуждением. Кроме того, предлагается формат кинолекций, где сравнение литературного источника и его экранизации станет поводом для оживленной дискуссии.

Встречи украсят выступления известных артистов, писателей, литературоведов, театральных деятелей, которые расскажут о своем творческом пути, поделятся мнением об обсуждаемом произведении, а также проведут мастер-класс по выразительному чтению. Например, свою готовность участвовать в проекте подтвердили народный артист РФ Сергей Безруков, народный артист России Дмитрий Харатьян, писатель Захар Прилепин, актер театра и кино Егор Бероев, писатель, сценарист, продюсер Олег Рой, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и актёр Клим Шипенко и другие яркие представители творческой сферы. 22 августа старт проекту дали выступления актёра, кинорежиссёра и сценариста Алексея Чадова — в Ярославле и актрисы театра и кино, выпускницы театрального института им. Бориса Щукина Валерии Ланской — в Нижнем Новгороде.

«Мы хотим объединить школьников вокруг чтения и обсуждения художественных произведений. Этот проект — важный шаг к тому, чтобы книга снова стала для молодого поколения источником вдохновения, знаний и живым пространством для диалога. К концу 2025 года планируем создать около тысячи литературных клубов и провести свыше пяти тысяч встреч с деятелями искусства и культуры. Ожидаем, что в проекте за это время примут участие около 50 тысяч человек», — подчеркнул генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль.

По его словам, особое внимание уделят тому, чтобы региональные деятели культуры, артисты театров, выпускники и студенты театральных вузов тоже стали участниками литературных клубов.

Для кураторов клубов разработан гибкий инструментарий: обширный банк методических материалов, включающий презентации, сценарии занятий, календарно-тематический план. Методологическую поддержку оказывает Театральный институт им. Бориса Щукина. Куратор на свое усмотрение выбирает комплект материалов и оптимальный формат работы для каждого занятия, комбинируя их при необходимости. Например, произведение Ивана Куприна «Белый пудель» может быть разобрано на трех разных встречах: через работу с текстом, викторину или интерактивную лекцию с элементами творчества. Литературная база проекта тщательно выверена и проработана совместно с экспертной комиссией по вопросам преподавания русского языка и литературы при Совете при Президенте России по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

Для литературных клубов со всей России будет предусмотрена система рейтинга и поощрения за активную работу — по ее итогам будут отбираться 30 клубов-победителей ежемесячно. Лучшие школы будут поощрены выступлениями выдающихся деятелей культуры и искусства.

Регистрация на участие в проекте с 22 августа