Общество «Знание» ищет лучшие просветительские проекты России

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Российское общество «Знание» приглашает подать заявку на соискание одноименной просветительской Премии. Награда ежегодно присуждается за вклад в просвещение, а также за значимые инициативы и проекты в этой сфере. Заявки на участие принимаются до 17 июля (включительно) на сайте.

Церемония вручения Премии, по традиции, состоится в декабре, заявил Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко на церемонии награждения всероссийского просветительского конкурса «Лига Лекторов».

«Премия Российского общества «Знание» стала уже традиционной. Знак максимального уважения и общественного признания вручается лучшим просветителям, людям, которые передают свой опыт и свои знания другим. Наверное, человечество всегда мечтало о бессмертии, когда-то технологии будут вести нас вперед по этому пути, но есть одна форма бессмертия, которая доступна человечеству уже сегодня, – когда свой опыт, свои знания, свои убежденности, свои увлечения, ты умеешь передать следующим поколениям, когда то, чему ты посвятил жизнь, продолжает жить даже после тебя. И это, пожалуй, самое благородное призвание, которое может существовать у человека на этом свете», – сказал Сергей Кириенко.

Подать заявку на участие может любой человек или компания, ведущие активную просветительскую деятельность. Номинировать на Премию «Знание» можно не только себя, но и других: учителей, блогеров, СМИ, общественных и государственных деятелей и других. Лучших просветителей определят в 13 номинациях: «За общий вклад в просвещение», «За вклад в просвещение в сфере «Наука и технологии», «За лучший просветительский фильм», «За вклад в просвещение в сфере «Культура и искусство», «За лучшее просветительское мероприятие», «За лучшую просветительскую книгу», «За вклад в просвещение в сфере «История», «За просветительскую деятельность в школе», «За просветительскую деятельность в вузе и ссузе», «За вклад в просвещение в сфере «Экономика и бизнес», «За вклад в просвещение в сфере «Социальная ответственность», «За вклад в просвещение в сфере «Новые горизонты» и «За общий вклад в просвещение» по версии слушателей. Всего будут определены 22 лауреата.

До конца августа оргкомитет «Знания» сформирует шорт-листы претендентов по каждой из номинаций. В октябре номинантов пригласят в Москву, чтобы они могли лично рассказать о своей просветительской деятельности почетному жюри, в состав которого войдут выдающиеся государственные деятели, лидеры бизнеса, общественных организаций, деятели науки, культуры, искусства и спорта. Главные критерии отбора на обоих этапах премии: масштаб, социальная значимость и уникальность просветительской инициативы. Свой выбор сделают и россияне: в номинации «За общий вклад в просвещение» по версии слушателей на сайте Премии в октябре-ноябре пройдет народное онлайн-голосование. Объявление лауреатов Премии «Знание» пройдет на торжественной церемонии награждения в декабре.