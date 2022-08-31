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Общеобразовательные учреждения Самарской области готовы к началу нового учебного года

31 августа 2022 09:57
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Общеобразовательные учреждения Самарской области готовы к началу нового учебного года

В Самарской области завершается подготовка общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года. Образовательная среда сегодня трактуется как «третий учитель» в поддержку педагогам и родителям, которая обеспечивает не просто комфорт учеников, но также является действенным инструментом, позволяющим качественно повысить результат обучения.

С января 2022 года в России реализуется масштабная федеральная программа капитального ремонта школ. По поручению Президента России Владимира Путина до конца 2026 года в рамках государственной программы «Развитие образования» отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ. Программа предусматривает комплексный подход к проведению капитального ремонта, при котором будет проведено обновление материально-технической базы учебных учреждений, особое внимание будет уделено ремонту аварийных зданий. От Самарской области в программу включено 22 школы. В 19 общеобразовательных учреждениях ремонт завершится уже в текущем году, в трех – обновление школ завершится к 2023 году.

Уникальность государственной программы в том, что родители и ученики принимают непосредственное участие в формировании плана капитального ремонта. Такой подход всецело отражает идею о вовлечении родительской общественности в решение вопросов образовательной сферы и воспитания детей, предложенную и внедряемую в регионе по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова при поддержке регионального министерства образования и науки.

Так, 1 сентября в селе Красный Яр распахнет двери обновленная школа, в которой обучается 1465 детей. Представитель школьного родительского комитета Оксана Блюдина высоко оценила результаты работы: «Мне очень приятно видеть, как преображается моя родная школа, где когда-то училась я, а теперь учится и моя дочь – десятиклассница. Просторные, светлые, красивые коридоры, интерьеры, выдержанные в едином стиле для каждого этажа, грамотные цветовые решения, безопасные напольные покрытия на лестницах – все это повышает настроение и у педагогов, и у ребят».

Помимо федеральной программы капитального ремонта, в регионе продолжается реализация государственной программы Самарской области по строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных организаций и их инфраструктуры. К новому учебному году по ней завершается капитальный ремонт 21 школы, ремонт в спортивных залах в 2 сельских школах, а также их оснащение спортивным инвентарем для развития школьных спортивных клубов.

Напомним, с 2020 года по инициативе Дмитрия Азарова в Самарской области создана общественная организация – областное родительское собрание. Глава региона отметил результаты работы областного собрания родителей: «Вы оказали огромную помощь системе образования. В том числе в решении важнейших задач, поставленных Президентом – организации горячего школьного питания». Работа в этом направлении продолжена и в 2022 году: капитальный ремонт и оснащение пищеблоков произведено в 77 школах.

В рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование» с 2019 года на территории региона создано 214 центров образования и естественнонаучной и технологической направленности («Точки роста»), из них 63 в 2022 году. Оборудовано 232 школы для внедрения цифровой образовательной среды, при этом в 2022 году из них оборудовано 84. В Новокуйбышевске 1 сентября начнет работу детский технопарк «Кванториум».

«В 2022-2023 учебном году двери для 363 850 обучающихся откроют 704 образовательных организации, реализующих общеобразовательные программы, из них 684 государственных и муниципальных  образовательных организации и 20 негосударственных. Большинство учеников (319 051 чел.) будут обучаться в первую смену (82,7% от общего числа школьников), и во вторую смену – 44 799 человек (12,3 %)», – отметила Татьяна Лапшова, руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области.

41 500 первоклассников перешагнут школьный порог в 2022-2023 учебном году. При этом в трех школах Самарской области (Школа № 7 г.о.Самара, Школа №1 пос. Смышляевка м.р.Волжский, ОЦ «Южный город» пос.Придорожный м.р.Волжский) открывается более 15 первых классов. А в ОЦ «Южный город» впервые количество первых классов достигнет 28, и первый класс получит литеру «я». Еще в трех школах (Школы №№26, 57, 68 г.о.Самара) будет открыто свыше 10 первых классов. 

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