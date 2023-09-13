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Новый сезон «Урока цифры» познакомит школьников с применением технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики

13 сентября 2023 10:23
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Новый сезон «Урока цифры» познакомит школьников с применением технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики

С 18 сентября по 8 октября 2023 года пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры» по применению технологий искусственного интеллекта в отраслях экономики, стратегическим партнером и разработчиком содержания которого является Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее».

На Международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2022 Президент России Владимир Путин обозначил необходимость использовать самые актуальные технологические направления и решения в области искусственного интеллекта для использования в ключевых отраслях экономики – промышленность, строительство, транспорт, сельское хозяйство, здравоохранение и другие. Именно эта тематика выбрана для нового сезона «Урок Цифры».

Проведение таких полезных профориентационных и образовательных IT-мероприятий как «Урок цифры»в Самарской области всегда находит поддержку у Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

В ходе «Урока цифры» школьники познакомятся с процессами работы с данными и на практике изучат применение технологий искусственного интеллекта в разных отраслях экономики. Ученики, при поддержке педагога и используя предложенные материалы, смогут изучить тему, а затем закрепить знания в формате интерактивного тренажера, уроки построены таким образом, чтобы обучение было интересно для школьников любых возрастов: 1-4 классов, 5-7 классов, 8-11 классов. Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана и мобильная версия, для использования которой понадобится только телефон и доступ в интернет.

Материалы урока сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов, также в них предложены сценарии проведения занятий с учетом разной технической оснащенности классов.
«Искусственный интеллект сегодня применяется во всех отраслях экономики, поэтому компетенции в этой сфере востребованы в любой профессии. Мы видим, как растет интерес молодых людей, школьников, педагогов и родителей к информационным технологиям и ИИ. Самарская область традиционно входит в пятерку самых активных участников «Урока цифры». Проект интересен тем, что современный, интересный, интерактивный контент понятен и доступен абсолютно всем возрастам», - прокомментировал заместитель председателя правительства - руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Мероприятие направлено на развитие у школьников цифровых компетенций и раннюю профориентацию: тематические уроки помогут ребятам ближе познакомиться с перспективными профессиями в ИТ-сфере и получить информацию о предпринимательских, исследовательских и других карьерных траекториях в области информационных технологий.

«Урок цифры» ежегодно проводится АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Министерством просвещения Российской Федерации в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика».

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