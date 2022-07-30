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Новый формат классных часов введут в школах России

30 июля 2022 11:02
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Новый формат классных часов введут в школах России

Классные часы, посвященные ценностям российского общества, будут введены во всех школах страны с 5 сентября текущего года, подтвердил начальник Управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков. Об этом сообщает ТАСС.

Данные часы закреплены в стратегии национальной безопасности.

«С 5 сентября этого года [будут введены классные часы]. Министерство просвещения исходит из того, что они будут во всех школах. Министерство в ходе августовских конференций планирует с педагогами провести подготовительную работу...» — пояснил Новиков.

Соответствующие занятия будут организованы под названием «Разговоры о важном».

Как уточнил Новиков, классные часы могут проводиться в разных форматах, все будет зависеть от возраста учеников. Например, предполагаются такие форматы, как дискуссия по итогам просмотренного фильма, квиз и иные.

Ранее в Минпросвещения заявили, что введение в школах федеральных программ поможет учителям, пишет Газета.

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