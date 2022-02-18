НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» провел первую международную премию

102

16 февраля прошла торжественная церемония награждения международной премии «Инженерия будущего». Предлагаем окунуться в гущу событий и вспомнить как ярко, масштабно и насыщенно прошло торжество науки.

В заключительный день Международной недели науки "Сила инженерии" сразу в шести регионах-соинициаторах НОЦ прошло награждение лауреатов международной премии "Инженерия будущего". В начале с приветственным словом выступил председатель наблюдательного совета научно-образовательного центра международного уровня «Инженерия будущего», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:

"Я, скажу честно, вдохновлён той работой, которая организована НОЦ, теми результатами, которые удаётся достигать в кротчайшие сроки. На нас уже особенно смотрят и более внимательно на уровне федерального правительства, ведущие эксперты, учёные. Я очень надеюсь, что надежды, не только наши с вами, но и наших уважаемых партнёров, руководства страны – мы оправдаем. Я хочу поблагодарить всех вас за эту дружную, командную работу в рамках НОЦ. Поблагодарить своих уважаемых коллег – губернаторов, с которыми мы создали этот НОЦ и он достигает новых вершин."

Главы Тамбовской, Пензенской, Ульяновской области, Республики Мордовия и Чувашия также выступили с приветственным словом и в онлайн-режиме, в формате ВКС, открыли конверты с номинантами и наградили своих лауреатов дипломом с подписью всех губернаторов регионов-соинициаторов НОЦ и почетной статуэткой.

Участниками церемонии стали индустриальные партнёры, ВУЗы-участники НОЦ, академики, профессоры, педагоги, студенты и школьники. Поскольку неделя носит статус Международной, в торжественной церемонии приняли участие научные эксперты из Беларуси, Германии, Франции, Китая, Норвегии, Казахстана, Сербии и Словении.

Напомним, что премией наградили тех, кто внес большой вклад в становление, развитие, повышение эффективности НОЦ, формирование образовательного, научного и кадрового потенциала. Всего было создано 39 номинаций, победителями которых стали коллективы и отдельные представители научного сообщества, индустриальные партнеры, управляющая компания НОЦ, а также школьники, студенты и студенческие коллективы. Общее количество награждаемых в 6 регионах – соинициаторах и партнеров НОЦ составило 115 человек. Так же каждый из губернаторов вручил 3 специальных приза тем, кто на их взгляд достоин премии НОЦ "Инженерия будущего".

В этот яркий вечер с приветственным словом выступила советник губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева:

"Я рада, что у нас получилось провести эту насыщенную, интересную неделю науки "Сила инженерии". Мне бы хотелось поблагодарить глав регионов, за их постоянную поддержку. Без коллег из регионов, органов власти, ректоров у нас бы ничего не получилось. Больше всех хочется поблагодарить, я думаю, что вы все меня коллеги поддержите, Дмитрия Игоревича. Спасибо Вам, что рискнули, поверили в нас и доверили нам этот проект. Это такой драйв каждый день, без выходных. Вы не поверите, но мы с удовольствием занимаемся этим проектом. Мы рады, что результаты деятельности НОЦ Вас вдохновляют. Понимаем, какую ответственность на нас налагает первое место на конкурсе, лидерские показатели по итогам года, Ваше успешное выступление на Госсовете. Поэтому, коллеги, впереди нас ждёт много работы."

В завершении торжественной церемонии награждения оркестр Игоря Гейдмана исполнил гимн НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".