НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» начата работа по формированию проекта в рамках Молодежного НОЦ – Создание малой академии

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Этот проект был инициирован директором Самарского регионального центра для одаренных детей «Вега» - И.А. Липенской, активно поддержан управляющей компанией НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» АНО «ИРР» и презентован председателю наблюдательного совета НОЦ, губернатору Самарской области – Д.И.Азарову. Проект получил полную поддержку со стороны губернатора, в результате чего, было дано поручение реализовать данный проект в рамках НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Управляющей компанией Центра ведется активная работа по формированию молодежного крыла, при содействии соинициаторов проекта - регионов, вузов-участников, комитетов, потенциальных участников Молодежного НОЦ.

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева выступила как ориентир для организации деятельности Крыла. Её практики послужила примером выстраивания работы с молодёжью с целью воспитания будущих учёных со школьной скамьи.

Центр одаренных детей «Вега» - база для формирования Малой академии, которая является частью большого проекта Молодежного НОЦа. Именно с него начинается путешествие по внедрению проекта по регионам-инициаторам.

На этой неделе в Самарском региональном центре для одарённых детей «Вега» для школьников 7-11-ых классов прошла «Презентация комитетов НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Целью мероприятия являлось познакомить школьников с деятельность НОЦ, с деятельностью комитетов и рассказать о Молодежном крыле НОЦ.

Спикерами мероприятия стали научные сотрудники, преподаватели, кандидаты наук вузов-участников НОЦ, которые представляли отдельный комитет и рассказывали о нем ребятам.

Спикеры:

Бажин Д. – директор по акселерационным программам управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» АНО «ИРР» – Умное агро;

Курманова Л. – директор по проектам и развитию современных транспортных систем НОЦ, начальник отдела интеллектуальной собственности, заместитель декана по науке факультета «Подвижной состав и путевые машины» СамГУПС – Передовые транспортные система;

Кузин А. – заведующий лабораторией Кафедры обработки металлов давлением Самарского университета им. С.П. Королева – Новые материалы;

Мартыненко Е. – доцент кафедры «Химическая технология переработки нефти и газа» СамГТУ и Паньшин Р. – младший научный сотрудник Самарского университета – Альтернативная энергетика;

Платонов В. – доцент Кафедры химии Самарского университета – Экология.

Школьники с интересом выслушали выступления спикеров, задали вопросы, обсудили актуальные проблемы и предложили свои проекты для Молодежного крыла НОЦ!

Стоит отметить, что Воспитанники самарской «Веги» неоднократно подтверждали свой высокий уровень знаний победами на многочисленных Всероссийских олимпиадах.