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НОЦ «Инженерия будущего» в Самаре получит федеральный грант на исследования

16 августа 2023 11:39
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НОЦ «Инженерия будущего» в Самаре получит федеральный грант на исследования

Правительство РФ направит 15 научно-образовательным центрам мирового уровня более 1,8 млрд рублей. Об этом сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Сумма поддержки составит от 60 до 157 млн рублей. Средства можно направить на закупку современного оборудования, устройств и технологий для лабораторий, на реализацию проектов.

– У нашей науки огромный потенциал. Мы будем и дальше помогать раскрывать его в полной мере, чтобы отечественные ученые и изобретатели могли добиваться новых успехов», – отметил Михаил Мишустин.


В числе получателей грантов оказался НОЦ «Инженерия будущего». Он был создан в регионе по поручению губернатора Дмитрия Азарова. Сегодня центр объединяет 6 регионов, почти 3 десятка ведущих вузов, 8 научных организаций, более 30 индустриальных партнеров.

– НОЦ – это экосистема, связь науки, производства и подготовки кадров. Мы понимаем, что в орбиту деятельности должны быть вовлечены не только образовательные, научные учреждения, но и целый пул индустриальных партнеров, – отмечал губернатор Самарской области, председатель наблюдательного совета НОЦ Дмитрий Азаров.

Напомним, было заключено соглашение о создании пилотного проектного офиса НОЦ «Инженерия будущего» в Республике Мордовия. Документ был подписан в ходе форума «Армия-2023». На подписании присутствовали Дмитрий Азаров и глава Республики Мордовия, член наблюдательного совета НОЦ Артем Здунов, пишет Самара-КП.

 

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