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Не все выпускники смогут пересдать ЕГЭ

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Не все выпускники смогут пересдать ЕГЭ

Увеличить количество предметов для пересдачи единого государственного экзамена в основной период невозможно, поэтому выпускники не смогут улучшить свои результаты по всем предметам. О причинах рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Отрезок временной, который у нас есть, не позволяет еще дополнительные какие-то экзамены для пересдач сделать. Мы можем обсуждать и вносить дополнительный день в сентябре, но тогда это теряет абсолютно смысл», — сказал Музаев в беседе с РИА Новости.

По словам собеседника агентства, между экзаменами необходимо соблюдать установленные нормами перерывы. Именно поэтому экзаменационная кампания в этом году завершается только 9 июля, а приемная кампания в вузы стартует уже 20 июля.

Так называемые президентские дни для пересдачи одного экзамена пройдут 8 и 9 июля, сообщил Музаев. В этот период выпускники могут пересдать один предмет по своему выбору и использовать его результат при поступлении в том же году, пишет 63.ру. 

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