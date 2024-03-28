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Участие в финале конкурса приняли 43 обучающихся, ставшие победителями заочного регионального этапа конкурса.
Названы имена победителей регионального конкурса обучающихся «Ученик Года – 2024»
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Названы имена победителей регионального конкурса обучающихся «Ученик Года – 2024»

28 марта 2024 16:49
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Участие в финале конкурса приняли 43 обучающихся, ставшие победителями заочного регионального этапа конкурса.

В Самарской области состоялась торжественная церемония закрытия регионального конкурса обучающихся «Ученик Года – 2024».

На протяжении трех дней на базе Регионального центра для одаренных детей в рамках профильной смены проходил финал регионального конкурса «Ученик Года – 2024». Участие в финале конкурса приняли 43 обучающихся, ставшие победителями заочного регионального этапа конкурса по 7 конкурсным номинациям: «Председатель совета обучающихся года», «Общественник года», «Доброволец года», «Патриот года», «Творческая личность года», «Спортсмен года» и «Интеллект года».

Финалистов ждала насыщенная трехдневная программа, которая включила в себя конкурсные испытания, мастер-классы и лекции, культурно-досуговые мероприятия и интересные задания на сплочение и коммуникацию. Помимо прохождения четырех конкурсных испытаний за время события ребята смогли побывать на классной встрече с советником директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Самарского регионального центра для одаренных детей – Полиной Ивлевой и Заместителем Председателя Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области Ольгой Николаевой, принять участие в акция по плетению маскировочных сетей для бойцов, находящихся в зоне проведения специальной военной операции, и акции «Письмо солдату», посетить уникальные тренинги, поиграть в интересные игры, вступить в члены Российского Союза Молодежи и найти новые знакомства.

В каждой из 7 номинаций были оглашены лауреаты и победитель, а гран-при конкурса завоевала обучающаяся государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области гимназии «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный Самарской области – Яна Кошкина.

Победителей ждет следующий важный этап – Всероссийский конкурс «Ученик Года», где ребята представят наш регион и сразятся за звание Ученика Года страны!

«Перед уважаемыми экспертами поистине был сложный выбор – определить победителя в каждой номинации, ведь те, кто находился здесь – уже лидеры своих направлений, талантливые и уникальные. Несмотря на результаты конкурса, уверена каждый участник получил тот багаж опыта, который поможет во многих-многих начинаниях, а также обрел друзей, единомышленников и ценные знания. Мы с нетерпением будем ждать старта Всероссийского конкурса, куда осенью отправятся наши победители, чтобы представить Самарскую область и побороться за звание Ученика Года страны. А пока желаю каждому удачи и успехов на жизненном пути», — поделилась Председатель Самарского Союза Молодежи – территориальной общественной организации «Российского Союза Молодежи» в Самарской области, член Общественной палаты Самарской области, Анастасия Софьина.

 

Фото:   Самарский Союз Молодежи

Теги: Самара

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