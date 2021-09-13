Наука, инновации и молодежь

10 сентября, в пятницу, стартовал Всероссийский форум Фонда содействия инновациям «От идеи к бизнесу», который пройдет в Саранске.
Представители НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» познакомились с выставкой инновационной продукции, представленной компаниями Республики Мордовия, г. Саратова, г. Казани, г. Перми и г. Санкт-Петербурга.
В рамках форума прошло Пленарное заседание «Развитие высокотехнологичных секторов экономики».
В состав президиума заседания вошли:
Здунов А.А. - Врио Главы Республики Мордовия;
Поляков С.Г. – генеральный директор ФСИ;
Михеева О.А. - генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»;
Морозова Е.В. – директор Открытого университета Сколково;
Николаев А. В. – и. о. генерального директора АУ «Технопарк-Мордовия».
Ольга Михеева рассказала про НОЦ мирового уровня «Инженерия Будущего» как об институте формирования научных, технологических и предпринимательских компетенций для решения актуальных задач экономики и вызовов технологических рынков.
На заседании участники обсудили:
- создание институциональных условий для развития производства и науки;
- развитие инфраструктуры – как повышение конкурентоспособности регионов;
- предприятия региона и встраивание их в глобальные тренды;
- возможности государства по стимулированию создания новых предприятий;
- эффективные практики создания и развития высокотехнологичных предприятий.
Не мало важным событием стало подведение итогов конкурса «УМНИК», где объявили победителей по 6 научным направлениям: Цифровые технологии; Медицина и технологии здоровьесбережения; Новые материалы и химические технологии; Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; Биотехнологии; Ресурсосберегающая энергетика.
Программа форума включала проведение Круглого стола «НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» - ответ на большие вызовы: перезарузка образовательной среды подготовки инженеров мирового уровня», который объединил участников Центра со всех регионов.
❗Для обеспечения максимальной вовлеченности участников НОЦ «Инженерия будущего», которые отвечают за формирование молодежного крыла НОЦ, Круглый стол прошел в смешанном формате - оффлайн и онлайн! Участие приняли представители базовых школ РАН, центров одаренных детей, кванториумов, технопарков и университетов - участников НОЦ.
Модератор круглого стола — Ольга Михеева, генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».
Участники от НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»:
Бажин Д.Н. – директор по акселерационным программам АНО «Институт регионального развития»;
Кокарева В. В. - директор по образовательным программам НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»;
Красильников Р.Ф. - региональный представитель АНО «Институт регионального развития» в Пензенской области;
Долганов А.В. – региональный представитель АНО «Институт регионального развития» в Республике Мордовия;
Войткевич А. А. – специалист технической поддержки и маркетинга АНО «Институт регионального развития»;
Злобина Н.В. - профессор, директор ИДПО, региональный представитель АНО «Институт регионального развития» в Тамбовской области;
Долинина О.Н. - проректор по развитию и цифровой трансформации УлГТУ;
Липенская И.А. - директор Центра одаренных детей Вега;
Танкеев П. - директор стартап центра СамГТУ;
Климанова М. - директор центра инженерного предпринимательства и инноватики СамГТУ;
Тимербаев Д.Ф. - директор Пензенского кванториума;
Ефремов Д. - директор НОЦ «Точка кипения УлГТУ»;
Денисова Л.Н. – зам. начальника учебно-методического управления МГУ им. Н.П. Огарёва.
На мероприятии участники обсудили перспективные направления сотрудничества НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», новые инициативы и проекты в рамках Молодежного крыла НОЦ, систему наставничества и молодежных проектных инициатив на основе развития современных образовательных технологий.
Фото: пресс-служба НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»