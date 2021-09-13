Наука, инновации и молодежь

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10 сентября, в пятницу, стартовал Всероссийский форум Фонда содействия инновациям «От идеи к бизнесу», который пройдет в Саранске.

Представители НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» познакомились с выставкой инновационной продукции, представленной компаниями Республики Мордовия, г. Саратова, г. Казани, г. Перми и г. Санкт-Петербурга.

В рамках форума прошло Пленарное заседание «Развитие высокотехнологичных секторов экономики».

В состав президиума заседания вошли:

Здунов А.А. - Врио Главы Республики Мордовия;

Поляков С.Г. – генеральный директор ФСИ;

Михеева О.А. - генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющая компания НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»;

Морозова Е.В. – директор Открытого университета Сколково;

Николаев А. В. – и. о. генерального директора АУ «Технопарк-Мордовия».

Ольга Михеева рассказала про НОЦ мирового уровня «Инженерия Будущего» как об институте формирования научных, технологических и предпринимательских компетенций для решения актуальных задач экономики и вызовов технологических рынков.

На заседании участники обсудили:

- создание институциональных условий для развития производства и науки;

- развитие инфраструктуры – как повышение конкурентоспособности регионов;

- предприятия региона и встраивание их в глобальные тренды;

- возможности государства по стимулированию создания новых предприятий;

- эффективные практики создания и развития высокотехнологичных предприятий.

Не мало важным событием стало подведение итогов конкурса «УМНИК», где объявили победителей по 6 научным направлениям: Цифровые технологии; Медицина и технологии здоровьесбережения; Новые материалы и химические технологии; Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии; Биотехнологии; Ресурсосберегающая энергетика.

Программа форума включала проведение Круглого стола «НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» - ответ на большие вызовы: перезарузка образовательной среды подготовки инженеров мирового уровня», который объединил участников Центра со всех регионов.

❗Для обеспечения максимальной вовлеченности участников НОЦ «Инженерия будущего», которые отвечают за формирование молодежного крыла НОЦ, Круглый стол прошел в смешанном формате - оффлайн и онлайн! Участие приняли представители базовых школ РАН, центров одаренных детей, кванториумов, технопарков и университетов - участников НОЦ.

Модератор круглого стола — Ольга Михеева, генеральный директор управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего».

Участники от НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»:

Бажин Д.Н. – директор по акселерационным программам АНО «Институт регионального развития»;

Кокарева В. В. - директор по образовательным программам НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»;

Красильников Р.Ф. - региональный представитель АНО «Институт регионального развития» в Пензенской области;

Долганов А.В. – региональный представитель АНО «Институт регионального развития» в Республике Мордовия;

Войткевич А. А. – специалист технической поддержки и маркетинга АНО «Институт регионального развития»;

Злобина Н.В. - профессор, директор ИДПО, региональный представитель АНО «Институт регионального развития» в Тамбовской области;

Долинина О.Н. - проректор по развитию и цифровой трансформации УлГТУ;

Липенская И.А. - директор Центра одаренных детей Вега;

Танкеев П. - директор стартап центра СамГТУ;

Климанова М. - директор центра инженерного предпринимательства и инноватики СамГТУ;

Тимербаев Д.Ф. - директор Пензенского кванториума;

Ефремов Д. - директор НОЦ «Точка кипения УлГТУ»;

Денисова Л.Н. – зам. начальника учебно-методического управления МГУ им. Н.П. Огарёва.

На мероприятии участники обсудили перспективные направления сотрудничества НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего», новые инициативы и проекты в рамках Молодежного крыла НОЦ, систему наставничества и молодежных проектных инициатив на основе развития современных образовательных технологий.

Фото: пресс-служба НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»