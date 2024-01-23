Научные работы студентов и преподавателей СамГТУ опубликованы в сборнике инженерного чемпионата «CASE-IN»

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Оргкомитет Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» и фонд «Надежная смена» подготовили сборник статей на основе сильнейших решений кейсов участников чемпионата. Среди авторов – студенты и преподаватели Самарского государственного технического университета . Чемпионат «CASE-IN» проходит при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» , включен в инициативу «Наука побеждать» и план Десятилетия науки и технологий, которое проходит в России в 2022-2031 гг.

Всего в сборник, изданный совместно с Кузбасским государственным техническим университетом имени Т.Ф. Горбачева, входит 21 статья сильнейших участников Студенческой лиги «CASE-IN». Молодые люди из 16 университетов переработали представленные в ходе чемпионата решения инженерных кейсов и передали их для составления сборника.

«За 13 лет проведения Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» наши участники предложили множество перспективных решений, актуальных для промышленных компаний и экономики страны, - отметил основатель и сопредседатель оргкомитета чемпионата «CASE-IN» Артем Королев – Чтобы отраслевое сообщество смогло ознакомиться с яркими идеями, а сами разработки нашли практическое применение на производственных площадках, мы решили создать этот сборник. Уверен, он будет интересен как действующим специалистам и руководителям компаний, так и студентам, которые планируют связать свою карьеру с инженерным делом».

В сборник вошли две статьи авторов из Самарского государственного технического университета.

Студенты – первокурсники Вера Мятежина, Данила Нестеренко и Даниил Анушин в своей статье предложили решение проблемы туризма в России путем создания сети турбаз «Культура».

К.т.н, доцент кафедры «Теоретические основы теплотехники и гидромеханика» СамГТУ Руслан Габдушев стал наставником студентов Национального исследовательского университета «МЭИ», которые в своем исследовании предложили способы повышения регулировочного диапазона ОЭС Юга.

Сборник статей участников чемпионата «CASE-IN» будет зарегистрирован в Российском индексе научного цитирования. Это значит, что все авторы получат дополнительные привилегии при поступлении в магистратуру и аспирантуру и возможность получения дополнительных стипендий.