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Начался прием заявок на II Всероссийский форум классных руководителей

29 марта 2022 16:32
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Подать заявку на участие может любой классный руководитель РФ с опытом работы в школе.

Стать самым классным классным! 

Начался прием заявок на II Всероссийский форум классных руководителей. Подать заявку на участие может любой классный руководитель РФ с опытом работы в школе. Также в этом году принять участие в отборочном конкурсе могут кураторы групп среднего специального образования.

Как подать заявку на участие во II Всероссийском форуме классных руководителей:

1.  Заполнить анкету (vk.com/app8088836) и зарегистрироваться как участник
2.  Пройти онлайн-тестирование по основам педагогики
3.  Решить онлайн-задачи по тематике классного руководства 
4.  Предоставить видеовизитки с указанием мотивации своего участия в форуме.

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