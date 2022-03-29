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Стать самым классным классным!

Начался прием заявок на II Всероссийский форум классных руководителей. Подать заявку на участие может любой классный руководитель РФ с опытом работы в школе. Также в этом году принять участие в отборочном конкурсе могут кураторы групп среднего специального образования.

Как подать заявку на участие во II Всероссийском форуме классных руководителей:

1. Заполнить анкету (vk.com/app8088836) и зарегистрироваться как участник

2. Пройти онлайн-тестирование по основам педагогики

3. Решить онлайн-задачи по тематике классного руководства

4. Предоставить видеовизитки с указанием мотивации своего участия в форуме.