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С 26 по 28 сентября на площадке Самарского университета им. Королёва состоится федеральный фестиваль беспилотных авиационных систем "‎Дотянуться до неба". Он призван популяризировать одну из самых быстрорастущих технологических отраслей в России и мире и объединить любителей и профессионалов в области беспилотных авиационных систем (БАС). Фестиваль "Дотянуться до неба" пройдет в 18 регионах страны.

Программа фестиваля в Самаре включает в себя лекции, круглые столы и мастер-классы, посвященные технологиям в сфере БАС. Также на площадке университета можно будет познакомиться с передовыми достижениями Самарской области в отрасли БАС на тематической выставке в холле административного корпуса на Московском шоссе, 34.

Фестиваль в Самаре включает в себя три направления: "Мечта", "Технологии" и "Общество".

Направление "‎Мечта" – это квест-игра для школьников, участники которой узнают о будущем беспилотных технологий – от полетов под крышей до дальнего космоса. В квесте школьники освоят управление дронами в симуляторе и реальной жизни. Помимо этого, участники познакомятся с особенностями технологий космических аппаратов, расшифруют снимки из космоса и подберут орбиты для спутников в симуляторе.

Направление "Технологии" – для старших участников фестиваля: эксперты отрасли расскажут им о принципах проектирования дронов, подборе компонентов и создании схем для разных условий эксплуатации. Участники этого направления отработают навыки пилотирования в симуляторе полетов, а также разработают дрон, подходящий под определенные функциональные требования, и доставят на нем груз.

Направление "Общество" станет площадкой для обсуждения инструментов федерального проекта "Кадры для БАС", которые развивают систему образования в сфере разработки, производства и эксплуатации БАС. В рамках этого направления участники смогут сдать тестирование в формате Техно ГТО, призванном провести оценку общего уровня технологической грамотности участников.