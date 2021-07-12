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На оперативном совещании в облправительстве обсудили ход приемной кампании в первые классы

12 июля 2021 19:30
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О текущей ситуации в школах Самары  Дмитрию Азарову доложила Елена Лапушкина 

В понедельник, 12 июля, на оперативном совещании в региональном правительстве обсуждался вопрос о ходе приемной кампании в первые классы общеобразовательных учреждений. О текущей ситуации в школах Самары губернатору региона Дмитрию Азарову доложила глава города Елена Лапушкина. По ее словам, на текущий момент через портал образовательных услуг поступило 19500 заявлений о приеме в 1 класс. При этом часть заявлений дублируется, и ожидаемая численность первоклассников составит 14024 ребенка.

В результате приема заявлений в первые классы школ Самары было зачислено 11298 детей. По итогам первого этапа приемной кампании в выбранные школы не попали менее 300 детей. Все они будут зачислены на втором этапе, который стартовал 6 июля и продлится до 5 сентября. Для этого в системе было открыто 2522 новых места.

«Родители детей, которые не попали в список зачисленных в первый класс, могут подать заявления о приеме в любое общеобразовательное учреждение, в котором есть свободные места», — сообщила Елена Лапушкина.

Дмитрий Азаров дал поручение очень внимательно отнестись к этому вопросу и при необходимости открыть дополнительные классы в школах Самары.

«Каждый ребенок должен быть устроен в школу. Нужно создать для этого все необходимые условия», — подчеркнул губернатор.

Сейчас свободными для приема остаются более 1000 мест в школах города.

 

Фото из открытых источников

Теги: облправительство первый класс приемная компания совещание

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