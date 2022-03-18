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На олимпиаде Яндекс Учебника школьники попробуют себя в роли сценаристов, тестировщиков и разработчиков голосовых помощников

18 марта 2022 11:32
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На олимпиаде Яндекс Учебника школьники попробуют себя в роли сценаристов, тестировщиков и разработчиков голосовых помощников

Яндекс Учебник, Фонд Сегаловича и голосовой помощник Алиса приглашают учеников 6–11 классов на олимпиаду по информатике. Она продлится с 17 марта по 7 мая. Чтобы участвовать, не обязательно уметь программировать — необходимые знания школьники получат во время прохождения олимпиады. 

В олимпиаде, которая состоит из двух этапов, будет минимум абстрактных задач и максимум практических. На первом этапе школьников ждут задачи на логическое мышление, программирование ровера и написание кода на Python. Второй этап — онлайн-хакатон, на котором дети смогут потренировать алгоритмическое мышление, декомпозицию, научатся работать в команде. Школьники разработают идею и сценарий проекта, будут программировать сам навык в конструкторе Aimylogic, а лучшие из них опубликуют в каталоге Алисы, где им смогут воспользоваться более 45 млн пользователей.  

Перед хакатоном и во время него дети будут проходить обучение: познакомятся с работой над голосовыми интерфейсами и узнают, как использовать инструменты распознавания и синтеза живой речи. Также они научатся основам бизнес-моделирования: от проверки идеи до тестирования готового продукта.

Наставниками команд будут учителя информатики, для которых Яндекс Учебник подготовил специальное обучение по созданию навыков для голосовых помощников. 

«Олимпиада — эффективный способ показать тысячам школьников, как легко можно начать программировать. Сейчас IT-навыки нужны для учёбы и работы во многих областях, причем не только технических. Для участия в этой олимпиаде даже не нужна подготовка — внутри олимпиады есть короткие обучающие ролики, которые помогают разобраться в азах программирования. Полученные знания можно будет сразу применить в решении задач. Учителя-наставники также получат большую пользу от участия. Как и дети, преподаватели смогут подготовиться и изучить новые инструменты и подходы к работе, получат опыт организации больших и увлекательных проектов», — отметил Александр Москвичев, руководитель онлайн-платформы Яндекс Учебник. 

В каждом туре школьников ждут призы, а за победу в хакатоне команды наградят Яндекс Станциями. Три лучших команды отправятся на экскурсию по офису Яндекса, встретятся с ведущими экспертами компании и поедут на полигон беспилотных авто. Учителя школьников, выигравших суперприз, получат в подарок курс по развитию soft skills от Яндекс Практикума.

Фото: Pixabay.com

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